Maailman ensimmäinen teollinen 5G-tekoälysovellus tuotantokäyttöön ABB:n taajuusmuuttajatehtaalla Helsingissä

ABB yhteistyökumppaneineen toteuttaa Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevalle taajuusmuuttajatehtaalleen maailman ensimmäisen langatonta 5G-tekniikkaa hyödyntävän teollisen tekoälysovelluksen. ABB:n, Atostekin ja Telian pilottihanke luo pohjaa langattomaan tekniikkaan pohjautuville uusille teollisille ratkaisuille. Robotin ja työntekijöiden kokoonpanotyön tukena toimiva ratkaisu parantaa tuotannon laatua ja opastaa työntekijöitä. Jatkossa vastaavalla toteutuksella voidaan rakentaa nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja suurta laskentatehoa vaativia teollisia tekoälyratkaisuja paikasta riippumatta.

Uusi 5G-tekoälysovellus toteutetaan ABB:n taajuusmuuttajatehtaan robottiavusteiseen tehomoduulien kokoonpanolinjastoon. Ratkaisu on tietokoneavusteinen reaaliaikainen laadunvalmistusjärjestelmä, jonka ytimessä on viiveettömän 5G-yhteyden kautta pilvipalveluun kytkettävä konenäkösovellus.

Kokoonpanon työvaihe, johon uusi videosovellus toteutetaan, on kriittinen laadun kannalta. Työvaihe on myös työntekijälle vaativa, koska samalla tuotantolinjalla kootaan kymmeniä eri versioita samoista tuotteista. Tekoälysovellus toimii työntekijän tukena seuraamalla videokameran avulla taajuusmuuttajien kokoonpanoa ja varmistamalla, että laite on oikein koottu asiakastilauksen ja tuotteen työohjeen mukaisesti. Nopeat yhteydet mahdollistavat asentajalle reaaliaikaisen ja viivettömän palautteen omasta työstä, minkä odotetaan merkittävästi helpottavan kokoonpanoa käytössä olleeseen paperiseen työohjeeseen verrattuna.

"Uusien tekoäly- ja automaatiosovellusten käyttöönotossa olennaista on se, miten tekniikka voi toimia ihmisen työn tukena", Suomen ABB:n digitalisaatiojohtaja Simo Säynevirta kertoo. "Parhaimmillaan tietokoneavusteinen reaaliaikainen laadunvarmistusjärjestelmä paitsi parantaa tuotantolinjan laatua ja tuottavuutta, myös vähentää inhimillisiin virheisiin liittyvää stressiä ja siten parantaa työhyvinvointia."

Pitäjänmäen-taajuusmuuttajatehtaan tuotantolinjoilla pyritään jatkuvasti löytämään uusia keinoja laadun varmistamiseen ja työntekijöiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

"Ensisijaisesti haemme lisäarvoa työn tekemiseen", tuotantoyksikön päällikkö Janne Nieminen sanoo. "Ratkaisun tulee olla helppo käyttää ja sen pitää aidosti tukea työntekijän työtä. Samalla parannamme jatkuvasti tehtaan tuottavuutta ja kilpailukykyä, jotta pärjäämme jatkossakin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Näin varmistamme parhaiten tuotannon ja työpaikkojen säilymisen Suomessa. "

Projekti on toteutettu yhteistyössä vaativiin teollisuussovelluksiin erikoistuneen Atostek Oy:n sekä Telian kanssa. Atostek vastaa hankkeen konenäkö- ja tekoälysovelluksesta, ja Telia toteuttaa järjestelmän huippunopeat 5G-mobiiliyhteydet sekä vastaa tekoälysovelluksen tarvitsemasta laskentakapasiteetista datakeskuksessaan. Hanke toteutetaan vaiheittain, ja ratkaisu on täysimittaisessa tuotantokäytössä kuluvan vuoden kesällä.

”ABB:lle toteutettu 5G-ratkaisu on esimerkki seuraavaa teollista vallankumousta vauhdittavista tekijöistä eli nopeista yhteyksistä, datakeskusten tukemista pilvipalveluista ja analytiikasta. Kokonaisuus vauhdittaa asiakkaan teollisen prosessin digitalisaatiota tavalla, joka kansantalouden tasolla tarkoittaa merkittävää kilpailukyvyn ja tuottavuuden parannusta”, sanoo Telia Finlandin 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen.

"Yhtenä jatkokehitysajatuksena on ollut, että järjestelmään voitaisiin lisätä kokoonpanotyötä ohjaavia ominaisuuksia esimerkiksi työkohteeseen heijastettavan videoprojisoinnin avulla", Atostek Oy:n toimitusjohtaja Mika Torhola sanoo.

Pitäjänmäen 5G-tekoälyratkaisu toimii samalla tutkimushankkeena, jossa kartoitetaan, miten nopeaa tietoliikennekapasiteettia ja suurta laskentatehoa vaativia teollisuussovelluksia voidaan jatkossa toteuttaa skaalautuvasti paikasta riippumatta. Tekoälysovellus voidaan jatkossa integroida entistä kiinteämmin tehtaan tuotantoon sekä muun muassa toiminnanohjausjärjestelmiin. Järjestelmään voidaan myös lisätä laajennetun todellisuuden ominaisuuksia, jotka edelleen parantavat tuotantolinjan työntekijöiden työhyvinvointia.

ABB:n, Atostekin ja Telian 5G-hanke on kasvanut suomalaisen valmistavan teollisuuden ja mobiilialan yhteistyöekosysteemeistä.

"Hankkeen tavoitteena on paitsi toteuttaa uudenlainen teollinen laadunvalvontasovellus, myös löytää uusia tapoja työskennellä tehokkaasti yhdessä kumppanien kanssa", ABB:n Simo Säynevirta sanoo. "Suomessa on vahva ja elinvoimainen innovaatioympäristö, ja tulevaisuuden kilpailukyvyn avaimena on tuoda yhteen eri alojen erikoisosaamista ja myös erikokoisia yrityksiä. Tekoälyn mahdollisuudet ovat vahvimmillaan, kun ne yhdistetään ihmisen osaamisalueisiin, ja myös tämän projektin keskiössä on ihmisen työn tukeminen uudella tavalla."

ABB:n Helsingin-taajuusmuuttajatehdas on ABB:llä taajuusmuuttajien tuotekehityksen johtava yksikkö. Tehtaalla työskentelee noin 1300 henkilöä. Maailmanlaajuisesti ABB:n taajuusmuuttajaliiketoiminta työllistää 6000 henkilöä yli 80 maassa. ABB on toimittanut yli 300 000 teollisuusrobottia vaativiin kohteisiin ympäri maailmaa. Suomessa ABB on robotiikan markkinajohtaja.



Lisätietoja: Simo Säynevirta, ABB, simo.saynevirta@fi.abb.com, p. 050 332 4475, Janne Koistinen, Telia Fin-land, janne.koistinen@teliacompany.com, p. 040 3024624, Mika Torhola, Atostek, mika.torhola@atostek.com, p. 050 412 3453



