Maailman kallein ruoka-annos

Maailman köyhimmillä alueilla yhden ruoka-annoksen hinta vastaa 321 dollaria.

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman ja Mastercardin tutkimuksen mukaan ruokalautasellisen hinta maailman köyhimmissä maissa voi nousta satoihin dollareihin ostovoimalla mitattuna. Monissa kehitysmaissa ihmisten on maksettava koko päiväansionsa verran tai enemmän yksinkertaisesta ruoka-annoksesta.

Ero maailman köyhimpien ja rikkaimpien maiden välillä on huima. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa, joka toimi vertailukohtana Counting the Beans: the True Cost of Food around the World -tutkimuksessa, yhden papumuhennosannoksen valmistaminen maksoi 1,2 dollaria. Tämä vastaa 0,6 prosenttia paikallisen asukkaan keskimääräisestä päiväansiosta. Toisessa ääripäässä on Etelä-Sudan, jossa ruokalautasellisen suhteutettu hinta on 268-kertainen eli vastaa 321,70 dollaria.

Tutkimuksen mukaan heikoimmassa asemassa olevat maat tai alueet ovat:

Etelä-Sudan: Ruoka-annoksen hinta vastaa 321,70 dollaria. Tämä on 155 prosenttia eteläsudanilaisen keskimääräisestä päivätulosta. Nigeria: Ruoka-annoksen hinta vastaa 200,32 dollaria. Tämä on 121 prosenttia eteläsudanilaisen keskimääräisestä päivätulosta. Deir ez Zor, Syyria: Ruoka-annoksen hinta vastaa 190,11 dollaria. Tämä on 115 prosenttia eteläsudanilaisen keskimääräisestä päivätulosta. Malawi: Ruoka-annoksen hinta vastaa 94,43 dollaria. Tämä on 45 prosenttia eteläsudanilaisen keskimääräisestä päivätulosta. Kongon demokraattinen tasavalta: Ruoka-annoksen hinta vastaa 82,10 dollaria. Tämä on 40 prosenttia eteläsudanilaisen keskimääräisestä päivätulosta.

Joka päivä 815 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. Tämä perustelee Mastercardin tavoitetta tarjota yli 100 miljoonaa ruoka-annosta ympäri maailmaa.

“Ilman ruokaa emme voi elää, oppia tai kasvaa”, sanoo Ann Cairns, Mastercardin kansainvälisten markkinoiden johtaja. ”Olemme valjastaneet teknologiaa ja resursseja parantaaksemme ihmisten elämää ja päättääksemme köyhyyden kierteen. Tavoitteemme on tarjota 100 miljoonaa ateriaa yhdessä kumppanimme Maailman Ruokaohjelman kanssa.”

