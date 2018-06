Maailman kantaesitys, syntymäpäivät ja Linna vedessä tuovat kolme säveltäjää Naantaliin 39. Musiikkijuhlille

Naantalin Musiikkijuhlilla on kunnia aloittaa kesäfestivaalikausi jo 39. kerran. Konsertteja kuullaan Naantalissa, Rymättylässä, Raisiossa ja Seilin saarella 5.-16.6.2018. Jeajoon Ryun maailman kantaesityksen, Krzysztof Pendereckin 85-vuotissyntymäpäivän ja Aulis Sallisen Linna vedessä -kronikan ansiosta nämä kolme säveltäjää saapuvat henkilökohtaisesti Naantaliin.

Jeajoon Ryu on korealainen säveltäjä, joka on omistanut maanantaina 11.6. kantaesitettävän sonaatin Naantalin Musiikkijuhlien taiteelliselle johtajalle Arto Norakselle. Sonaatissa käydään läpi vaikeidenkin tunteiden kirjoa Ryun henkilökohtaisten kokemusten pohjalta, mutta päädytään aina voimaan ja intohimoon ja energiseen toivoon, joka vie meitä kaikkia eteenpäin.



Puolalaisen säveltäjän Krzysztof Pendereckin 85-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan keskiviikkona 6. kesäkuuta, jolloin Maestro itse johtaa kuoroteoksiaan Key Ensemblen esittämänä. Tämän lisäksi konsertti on tulvillaan maailman huippuja kuten Olivier Charlier, Elina Vähälä, Jaakko Kuusisto, Roberto Diaz, Ilari Angervo, Daniel Müller-Schott, Samuli Peltonen, Hannu Kiiski, Patrick Gallois, Päivi Severeide, Ralf Gothóni ja Juhani Lagerspetz. Maestro Pendereckiä juhlistaa myös säveltäjä Olli Kortekangas. Hän esittelee Hyvää syntymäpäivää -konsertin yleisölle keskiviikkona 6.6. klo 18 Cafe Amandiksessa ja Sinfonia Lahden konsertin torstaina 7.6. klo 18 niin ikään Cafe Amandiksessa. Tilaisuudet kestävät puoli tuntia ja niihin on vapaa pääsy.



Aulis Sallisen Linna vedessä -kronikka esitettiin viime heinäkuussa Savonlinnan oopperajuhlilla. Sallinen oli jo silloin ajatellut, että teos sopisi hyvin myös Naantaliin. Teos toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan oopperajuhlien kanssa ja solistit Tiina-Maija Koskela, Tuija Knihtilä, Jussi Myllys ja Tommi Hakala sekä lausuja Jukka-Pekka Palo ovat teoksen alkuperäiset kantaesittäjät.



Dima Slobodeniouk saapuu ensimmäistä kertaa Naantaliin ja johtaa Sinfonia Lahtea torstaina 7.6. Sellisti Daniel Müller-Schott, viulisti Olivier Charlier, trumpetisti Tomas Cricius ovat myös uusia tulokkaita Naantalin Musiikkijuhlilla, samoin kuin nuoret kilpailuvoittajat viulisti Tami Pohjola, sellisti Jonathan Roozeman ja pianisti Ossi Tanner, jotka esiintyvät Naantalin kovien konkareiden Arto Noraksen, Ralf Gothónin ja Hartmut Rohden kanssa keskiviikkona 13. kesäkuuta.



Kamarimusiikin lisäksi Naantalissa kuullaan Tango Nuovo -teemalla Piazzollan sävellyksiä laulaja Maria Ylipään, viulisti Jaakko Kuusiston, kitaristi Marzi Nymanin, harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaaran ja kontrabasisti Ville Herralan tulkintoina. Rymättylässä kuullaan vanhaan musiikkiin erikoistunutta Musica Poeticaa ja Kristoffer-salissa lumoavia ooppera-aarioita Oopperakammarin säkenöivässä ooppera-ilotulituksessa. Myös sopraano Mari Palo hurmaa loistokkaalla äänellään kolmessa Naantalin Musiikkijuhlien konsertissa. Yksi näistä on Vallis Gratiae Serenade - 575-vuotiaan Naantalin kunniaksi perjantaina 8. kesäkuuta. Juhlavuosikonsertissa kuullaan nautittavan herkullista kamarimusiikkia Saint-Saënsiltä, Martinulta, Schubertilta ja Schumannilta.



Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Tiina Tunturi iloitsee, että lipunmyynti on edennyt vauhdikkaasti, mutta pahoittelee samalla viime hetken tulijoille, että muutamat konsertit ovat jo loppuunmyytyjä. Nopeimmin täyttyivät uudet, Casa Haartmanissa järjestettävät konsertit, joille ehdottomasti toivotaan jatkoa ensi vuonna. Casa Haartmanin konserteissa esiintyvät nuoret, lahjakkaat mestarikurssilaiset.



Suosittu Naantalin Lasten Musiikkijuhlat järjestetään nyt viidettä kertaa 7.-10.6.2018 yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Mukana on hurjaa menoa Pikku Kakkosesta tuttujen Närpiäisten ja Siinan ja Taikaradion kanssa. Lisäksi Eläinten karnevaali lähtee Artsopan matkassa Afrikkaan ja Suurta lastenjuhlaa vietetään Kirkkopuistossa lauantaina 9.6. Aura Brass Bandin mukana.



Naantalin Musiikkijuhlien yhteydessä järjestetään korkeatasoinen musiikkileiri sellon-, viulun- ja alttoviulunsoiton opiskelijoille. Musiikkijuhlien taiteilijat opettavat Naantalissa myös mestariluokkia. Yleisö pääsee kuulemaan Vallis Gratiae -akatemian lahjakkaita oppilaita ja tulevaisuuden huippuja Naantalin kylpylän iltapäiväsoitossa 10.6. klo 15 ja Raision kirkon yökonsertissa keskiviikkona 13.6. klo 22.



Musiikkijuhlaristeily Seilin saarelle tuo jälleen pintaan Saaristomeren suojelun tärkeyden. Matkalla koetaan kesäisen saariston kauneus ja perillä kuullaan Seilin mielenkiintoisesta historiasta. Seilin kirkossa kuultavassa konsertissa esiintyvät viulisti Hagaï Shaham, alttoviulisti Hartmut Rohde, sellisti Arto Noras, klarinetisti Michel Lethiec, fagotisti Jussi Särkkä ja käyrätorvivirtuoosi Radovan Vlatković. Saaristomeren suojelurahastoa voi lisäksi tukea Naantalin Musiikkijuhlien muissakin konserteissa erityisellä Saaristomerilipulla. Lipun tuotto käytetään lyhentämättömänä Saaristomeren suojeluun.



Musiikkijuhlien viimeisenä päivänä 16.6. klo 16 esitetään Kristoffer-salissa valokuvaaja Jaakko Ruolan ainutlaatuinen Saaristomeren panoraama - meremme tuleville sukupolville, jossa kuvilla, sanoilla ja musiikilla tuodaan esiin Saaristomeren muutoksia. Maksuttoman tilaisuuden tarkoituksena on herättää tunteita ja saada miettimään, mitä joka ikinen meistä voi tehdä puhtaan Saaristomeren tulevaisuuden hyväksi. Illalla Musiikkijuhlat huipentuu päätöskonserttiin, joka on jälleen oikeutetusti nimeltään In honorem maris eli meren kunniaksi. Konsertin alussa kuultavan Saaristomeri-puheenvuoron pitää Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.



