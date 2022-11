Maailman katseet ovat nyt Qatarissa – Maan räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista puhumista pitää jatkaa

Miesten jalkapallon MM-kisojen myöntäminen Qatarille oli Palloliiton mielestä väärä ja huono päätös. Keskeisimmät ongelmat liittyvät kisojen myöntämisprosessiin, ihmisoikeuksiin, siirtotyöläisten huonoihin työ- ja asumisoloihin, ilmastokysymyksiin sekä kisojen ajankohtaan.

Palloliittoa on vaadittu boikotoimaan kisoja. Sitäkin vaikuttamisen väylää harkitsimme, mutta päädyimme valitsemaan aktiivisen vaikuttamisen ja vuoropuhelun tien. Uskomme, että päätöspöydissä läsnä olemalla ja keskusteluun osallistumalla äänemme kuullaan, eikä sitä voida ohittaa.

Suomen Palloliitto on osallistunut Qatarissa järjestettävän MM-lopputurnauksen tilanteen arviointiin ja parantamiseen yhdessä kotimaisten ja pohjoismaisten asiantuntijoiden kanssa vuodesta 2015 lähtien. Olemme vierailleet Qatarissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa kahdesti ennen MM-kisoja, ja käyneet aktiivista keskustelua Pohjoismaiden jalkapalloliittojen, FIFAn, UEFAn ihmisoikeustyöryhmän, Kansainvälisen työjärjestön (ILO), MM-kisojen järjestelytoimikunnan, Qatarin valtion, ihmisoikeusliittojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Me uskomme, että valittu tie on rakentava ja tehokkain tapa parantaa asioiden tilaa.



Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Kankkunen ja pääsihteeri Marco Casagrande osallistuvat Qatarin MM-kisojen avausviikonlopun (19.-21.11.2022) ohjelmaan ja FIFA Executive Summit -kokoukseen Palloliiton edustajina. Osallistumispäätös on herättänyt sekä ymmärrystä että arvostelua. Keskustelua on tärkeää jatkaa edelleen. Uskomme osallistumisen ja yhteisen päätöksenteon voimaan. Siksi Palloliitto on mukana Qatarin kokouksessa.

Palloliitto ei ole äänestänyt Qatarin kisaisännyyden puolesta. Päätös kisapaikasta tehtiin aikanaan FIFAn hallituksessa. Suomella oli vasta vuonna 2018 mahdollisuus äänestää ensimmäistä kertaa miesten MM-kisojen kisapaikasta, ja äänestimme tällöin vuoden 2026 miesten jalkapallon MM-kisojen kisaisännäksi valitun USA:n, Meksikon ja Kanadan yhteishakemuksen (United bid) puolesta. Suomen äänestyspäätöksen yhtenä perusteena oli vastuullisuuden huomioiminen kisajärjestelyissä.



Tietoisuus Qatarin tilanteesta ja vakavista ihmisoikeusrikkomuksista on viime vuosina kasvanut Suomessa ja maailmalla, mikä on vahvistanut kansainvälisen yhteisön ääntä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Vuoden 2017 jälkeen Qatarissa on tehty uudistuksia siirtotyöläisten oikeuksiin liittyvään työlainsäädäntöön. Niihin kuuluu muun muassa työnantajansa kotona asuvien kotiapulaisten työaikalaki, työtuomioistuimen perustaminen, minimipalkan säätäminen sekä rahasto, josta voidaan korvata maksamatta jääneitä palkkoja. Muutoksia on tehty myös niin kutsuttuun kafala-järjestelmään, joka sitoo siirtotyöläiset työnantajaansa lailla. Seuraavaksi kansainvälisen yhteisön täytyy varmistaa, että työlainsäädännön uudistukset todella otetaan käyttöön ja niiden toteutumista valvotaan.

Palloliitto työskentelee aktiivisesti sen puolesta, että jatkossa päätökset arvokisoista tehdään eettisesti, ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen. FIFA:ssa jo tehdyt sääntömuutokset ovat tärkeä askel siihen suuntaan.



Uskomme myös esimerkillä johtamiseen. Pohjoismaiden jalkapalloliitot ovat lokakuussa jättäneet yhteisen hakemuksensa UEFAlle jalkapallon naisten EM-lopputurnauksen järjestämisestä vuonna 2025. Jalkapallolla on voimakas mahdollisuus edistää muutosta. Pohjoismaiden yhteinen haku tarjoaa naisten EM-kisoille mahdollisuuden edetä seuraavalle tasolle kasvattamalla kannattajakulttuuria ja järjestämällä vastuullisesti historian suurimmat naisten EM-kisat nojaamalla Pohjoismaiden yhteiseen visioon ”yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaiselle”. UEFAn hallitus tekee päätöksensä kisajärjestäjästä 25. tammikuuta 2023.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on todennut, että urheilun avulla on mahdollista parantaa asioita ja ylläpitää vuoropuhelua erilaisten kulttuurien välillä. Suomen Palloliitto toimii tämän tavoitteen ja arvojensa mukaisesti Qatarin siirtotyöläisten oikeuksien edistämiseksi.

On toivottavaa, että miesten jalkapallon MM-kisoihin Qatarissa liittyy paljon julkista keskustelua, kriittisiä äänenpainoja ja voimakkaita mielipiteitä. Olemme mukana ylläpitämässä keskustelua ja vaikuttamassa Qatarin ihmisoikeustilanteen parantamiseen. Jalkapallon tehtävä on tuottaa ympärilleen iloa ja hyvinvointia, ei riistää tai rikkoa.

