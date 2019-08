Maailman kulttuurien museo avautuu Espoon keskuksessa

Maailmanmatkaaja Helinä Rautavaaran elämää ja maailman kulttuureita esittelevä Helinä Rautavaaran museo avautuu Kauppakeskus Entressessä Espoo-päivänä 31.8.2019.

Museon avautuminen uusiin tiloihin Espoon keskuksessa laajentaa ammattimaista kulttuuritarjontaa alueella. ”Toimimme keskellä kauppakeskusta yhdessä pääkaupunkiseudun monikulttuurisimmista paikoista, Espoon keskuksessa. Sijainti on herättänyt kiinnostusta tulevissa asiakkaissa, muissa museoissa ja kauppakeskusmaailmassa”, museonjohtaja Ilona Niinikangas kertoo.

Helinä Rautavaara (1928-1998) oli persoonallinen tutkimusmatkailija, toimittaja ja keräilijä, joka kiersi väsymättä maailmaa. Hän halusi kokea ja ymmärtää erilaisten yhteisöjen elämää. Rautavaara jätti jälkeensä Suomen suurimman länsiafrikkalaisten esineiden kokoelman, kymmeniä tuhansia valokuvia, satoja tunteja äänitteitä ja kymmeniä tunteja kaitafilmiä.

Helinä Rautavaaran kokoelma ja tarinat heräävät henkiin ainutlaatuisessa etnografisessa museossa, joka on myös ainoa naisen elämäntyölle pohjautuva museo Suomessa. Se on toiminut vuodesta 1998. ”Museoiden rooli yhteiskunnassa on muuttunut hurjasti. Meidän vahvuutemme on kokoelman ja näyttelyiden ohella vireä yleisötyö, jossa myös paikalliset maahanmuuttajayhteisöt ovat aktiivisesti mukana”, toteaa museonjohtaja Niinikangas.

Museon ensimmäisen vaihtuvan näyttelyn teemana on ilmastonmuutos, ja se kertoo Perun sademetsissä elävästä mashco-piro -alkuperäiskansasta.

Espoon kaupunki on yksi Helinä Rautavaaran museon keskeisistä tukijoista.

Lisätiedot:

Helinä Rautavaaran museo

museonjohtaja Ilona Niinikangas

ilona.niinikangas@helinamuseo.fi, p. 046 851 1815

http://helinamuseo.fi

Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö

kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi

tiina.kasvi@espoo.fi, p. 050 301 9426

Kuva: Helina Rautavaara Intiassa 1966