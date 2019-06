Maailman pakolaispäivä 20.6. nostaa esiin lapsipakolaiset

Torstaina 20.6. vietetään YK:n Maailman pakolaispäivää. Sen yhteydessä ilmestyy englantilaisen Steve Tasanen koskettava Lapsi I -romaani, joka on kaunis, kantaaottava tarina pakolaisleirin lapsista, selviytymisestä, ystävyydestä ja toivosta. Otava lahjoittaa jokaisesta kirjasta viisi euroa Pelastakaa Lapset ry:lle. Järjestön asiatuntijat ovat median haastateltavissa Maailman pakolaispäivän yhteydessä.

YK yhdisti vuonna 2000 lukuisien maiden omat pakolaispäiväperinteet ja otti käyttöön Afrikan pakolaisten päivänä tunnetun kesäkuun 20. päivän kansainvälisenä teemapäivänä yleiskokouksen päätöksellä.

420 miljoonaa lasta – melkein joka viides maailman lapsista – elää tällä hetkellä konfliktialueella tai sen varjossa. Konfliktialueilla elävien lasten määrä on lähes tuplaantunut sitten kylmän sodan päättymisen. Satojatuhansia lapsia kuolee vuosittain konfliktien epäsuorien vaikutusten takia esimerkiksi aliravitsemukseen tai sairauksiin.

– Maailmassa on tällä hetkellä noin 50 miljoonaa liikkeellä olevaa lasta. Yli puolet heistä, arviolta 28 miljoonaa, on paennut väkivaltaista konfliktia tai turvattomuutta. Jokainen näistä lapsista on menettänyt kodin ja tutun ympäristön, mutta moni on joutunut lisäksi eroon perheestään. Pakolaisuus on kasvava ilmiö, sanoo hankesuunnittelija Jenni Häikiö Pelastakaa Lapset ry:stä.

Steve Tasanen Lapsi I -nuortenromaanissa joukko paperittomia lapsia on jumissa pakolaisleirillä. Heillä jokaisella on tarinansa, mutta ilman todisteita kukaan ei usko heitä. Edes nimiä heillä ei enää ole. Lapset ovat kuitenkin löytäneet uuden perheen toisistaan. Lumoava kerronta herättää eloon maailman, joka tylystä todellisuudesta huolimatta on täynnä leikkiä, mielikuvitusta, välittämistä ja toivoa.

– Pakolaislapsilla, joita työssämme kohtaamme, on samanlaisia pelkoja, toiveita ja unelmia kuin kaikilla lapsilla. Vaikka he ovat joutuneet pakenemaan ja he ovat usein menneet rankkojen kokemusten läpi, vain harva heistä ajattelee itse olevansa pakolainen. He ovat vain lapsia, joilla ei ole enää kotia, Jenni Häikiö kertoo.

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälinen kattojärjestö Save the Children täyttää tänä vuonna sata vuotta ja vuoden teemana on loppu sodalle lapsia vastaan. Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat ovat haastateltavissa Kansainvälisen pakolaispäivän yhteydessä lapsista ja pakolaisleirien arjesta. Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoittaa jokaisesta myydystä Lapsi I -kirjasta viisi euroa Pelastakaa Lapset ry:n hätäapurahastoon.



Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijat:

Hankepäällikkö Eveliina Viitanen, Pelastakaa Lapset ry, eveliina.viitanen@pelastakaalapset.fi, 050 9119 295

Hankesuunnittelija Jenni Häikiö, Pelastakaa Lapset ry, jenni.haikio@pelastakaalapset.fi, 050 432 1076, Pelastakaa Lapset ry

Lapsi I -arvostelukappaleet Hannele Tavi hannele.tavi@otava.fi puh. 044 531 2225