Maailman opettajien päivänä 5.10. juhlitaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ammattilaisia. Päivän kansainvälinen teema on ”Opettajat ovat kehityksen johdossa”. OAJ julkistaa samana päivänä tavoitteensa ensi kevään kuntavaaleihin.

Teemalla Isot asiat päätetään lähellä sinua Opetusalan Ammattijärjestö muistuttaa, että jokainen kunta päättää itse, minkä tasoista opetusta ja tukea lapset saavat ja kuinka paljon. Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat.

OAJ korostaa, että osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö turvaa palvelujen laadun. Laadukasta opetusta on mahdollista antaa vain, jos ryhmät ovat riittävän pienet. Järjestö onkin laatinut eri koulutusasteille suhdelukusuositukset, joiden noudattaminen takaa opetuksen laadun.

– Sijoittaessaan koulutukseen kunta hoitaa myös talouttaan hyvin. Kasvatus, koulutus ja tutkimus edistävät kunnan elinvoimaa, tuottavat vetovoimaa ja saavat pitkällä aikavälillä aikaan säästöjäkin kunnan muilla toimialoilla. Opettajien lomautukset eivät ole tuottaneet tavoiteltuja menosäästöjä yhdessäkään kunnassa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Voimat yhdistämällä saadaan usein aikaan enemmän kuin yksin tekemällä, joten koulutuspalveluiden järjestämisessä kuntien kannattaa tehdä yhteistyötä.

Jokainen koulupäivä on tärkeä

Yhteisöön osallistuminen on tärkeää sekä kuntalaisten että kunnan hyvinvoinnille.

– Osallistuminen ja osallisuus vähentävät syrjäytymistä ja vahvistavat tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Opettajilla on tässä työssä merkittävä rooli. Jokainen päivä varhaiskasvatusta ja opetusta on tärkeä, Luukkainen korostaa.

Maailman opettajien päivänä 5.10. OAJ järjestää Helsingissä Bio Rexissä kuntavaaliaiheisen tilaisuuden alkaen kello 15. Helsingin, Espoon ja Vantaan kuntavaaliehdokkaat keskustelevat pyöreän pöydän debatissa koulutuksen tulevaisuudesta pääkaupunkiseudulla. Alueellisia opettajatapaamisia on eri puolilla Suomea.

Maanantai-iltana myös opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa Maailman opettajien päivän juhlintaa. Juhla on ministeriön kiitos suomalaisille opettajille. Samana päivänä Maailman opettajajärjestö Education International EI järjestää 24 tuntia kestävän maailmanlaajuisen virtuaalitapahtuman. Opettajien globaali merkitys on korostunut entisestään tämän vuoden aikana, jolloin korona on muuttanut koulunkäyntiä kaikkialla maailmassa.

Seuraa Bio Rexin tilaisuutta verkkolähetyksenä

Lue lisää OAJ:n kuntavaalitavoitteista oaj.fi/kuntavaalit