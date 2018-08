Maailman parhaat rock'n'rollin ja boogie woogien tanssijat kilpailemaan Suomeen

Suomi saa kauan kaivatun isännyyden vauhdikkaissa tanssilajeissa, kun rankinglistan kärkipää saapuu Helsingin Messukeskukseen kisaamaan. Maailman terävintä kärkeä Rock&Swing-tansseissa edustaa turkulainen tanssipari Mari Munne ja Juho Päivinen.

"On hienoa, että Suomessa päästään kilpailemaan boogie woogien ja rock'n'rollin World Cupissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Kotiyleisön edessä maailman kärkiparien kanssa tanssiminen on aina upea elämys niin yleisölle kuin tanssijoillekin. Lisäksi on tärkeää, että etenkin nuoret pääsevät näkemään maailman huiput omin silmin inspiroituakseen edelleen ja jatkaakseen taitojensa kehittämistä, sekä tanssin ilosta nauttimista", kertoo Juho.

Maailman Rock'n'Roll -järjestö (WRRC) on kansallisten Rock'n'Roll Dance Sport -liittojen kansainvälinen kattojärjestö. WRRC edustaa Rock'n'Roll, Boogie Woogie, Lindy Hop ja Bugg -tanssityylejä.

Ensimmäiset nykyaikaiset Rock'n'Roll -tanssikilpailut Euroopassa järjestettiin 1974, jonka jälkeen lajin suosio on kasvanut huimasti. Nykyään järjestetään maailmalla vuosittain noin 30 kilpailua. Yli 4000 tanssijaa hakee vuosittain WRRC-turnauslisenssin.

Myös Tanssi Vieköön -festivaalin taiteellinen johtaja Tiina Aalto hehkuttaa varauksetta kilpailuja: "WRRC:n kilpailujen saaminen Suomeen on historiallista ja ei alkuunkaan joka vuotinen tapahtuma. Lajit itsessään ovat varsin yleisöystävällisiä. Niissä yhdistyvät taide, viihde, huikea akrobatia, musiikin tulkinta ja huippu-urheilu. Kyseinen kilpailu on yksi festivaalin suurimmista kokonaisuuksista."

"Tuomaristo käyttää arvioinnissaan standardijärjestelmää, jonka kautta parit saavat pisteitä koreografiasta, esiintymisestä, jalkatekniikasta ja akrobatiasta. Kilpailut on erityisellä Knock-out -järjestelmällä tehty erittäin jännittäväksi ja viihdyttäväksi niin kilpailijoille kuin yleisöllekin", valottaa Aalto kilpailun kulkua.

WRRC-kilpailut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Tanssi Vieköön -festivaalin yhteydessä 25.8. Tapahtumaan saapuu yli 150 rock'n'roll-tanssijaa 15 maasta. Tapahtumassa kilpaillut luokat ovat Boogie Woogie juniors, Boogie Woogie main class, Boogie Woogie seniors ja Rock’n'roll main class free style.