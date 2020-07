Maailman seuratuin TikTok-tähti näyttäytyi Nopeet aurinkolaseissa

Kaksi viikkoa sitten Justin Bieber, nyt maailman seuratuin TikTok-tähti Addison Rae 50 miljoonalla seuraajallaan.

–Se, että Justin käytti tuotteitamme pari viikkoa sitten, on selkeästi lisännyt tunnettuuttamme maailmalla ja poikinut kaikenlaisia mielenkiintoisia yhteydenottoja, Nopeiden toimitusjohtaja Wendelin sanoo.



–Viime viikolla sain sähköpostin Addison nimiseltä henkilöltä. Hän kertoi olevansa suosittu hahmo tikitakissa ja kysyi jos voisimme lähettää hänelle tuotteitamme. Luulin tikitakin olevan tietokonepeli tai jotain sellaista. Nykyään e-sports ja pelien striimaus on kovassa nosteessa.



–Hieman myöhemmin samana päivänä palaverissa vaikuttajamarkkinoinnistamme vastaava Vilja Tammela kertoi, ettei kyseessä ollut tietokonepeli vaan tämän hetken nopeimmin kasvava sosiaalisen median alusta TikTok, ja alustan maailmanlaajuisesti seuratuin hahmo Addison Rae, Wendelin kertoo.



–Lähetimme loppujen lopuksi Addisonille uudet Your Mom -urheilulasimme ja nyt minäkin tiedän mikä TikTok on. Onneksi ympärillä on ihmisiä, jotka elävät tällä vuosisadalla ja ovat äärimmäisen hyviä siinä mitä tekevät, Wendelin toteaa lopuksi.



Lasien lähettäminen kannatti. Lauantaina Addison postasi kuvan Instragramissa 23 miljoonalle seuraajalleen. Kuvassa hän makoili altaan reunalla mitkäs muutkaan, kuin Nopeet aurinkolasit päässään.



Nopeet on nähty viime aikoina myös Youtube-tähti Jake Paulin videoilla. Uusimmalla, 9.7 julkaistulla videolla Jake oli sonnustautunut Nopeiden Da Shieldiin leikkiessään vesijetillään.



