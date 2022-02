Maailman suurin nuorisojärjestö YMCA on myöntänyt Nuorten rauhanpalkinnon Camilla Ojalalle – Palkinto jaettiin Suomessa toista kertaa

Camilla Ojala on esimerkillinen arjen rauhantekijä, joka tekee järjestökentällä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Hän on osallistunut aktiivisesti Suomen – ja samalla maailman ensimmäisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman valmisteluun ja sen ympärille kootun 2250-verkoston työskentelyyn sekä toiminut muun muassa YK-nuorten järjestämän Nuorten rauhanviikon koordinaattorina. Camilla Ojala valittiin YK-nuorten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

Valinnan miltei viidenkymmenen palkittavaksi ehdotetun joukosta teki nuorisojärjestöistä koostuva raati, jossa mukana olivat Allianssi, YK-nuoret, Changemaker-verkosto, Kynnys ry, Lasten ja Nuorten Keskus sekä Suomen YMCA. Palkittavaa saattoi ehdottaa kuka vain yksityishenkilöistä yhteisöihin.

Palkittavasta päättänyt raati arvosti erityisesti Camilla Ojalan sitoutunutta tapaa edistää rauhantyötä niin virallisten rakenteiden kautta kuin luomalla laaja-alaista verkostoa ruohonjuuritason toimijoihin ja aktiiveihin. Hän on myös kannustanut erilaisista taustoista tulevia nuoria osallistumaan rauhantyöhön.



Nuoret rauhanrakentajina

Suomen YMCA:n Liiton jakama Nuorten rauhanpalkinto myönnetään nuorelle tai nuorten yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt rauhaa.

–Suomea pidetään rauhanrakennuksen mallimaana. Rauhaa ei kuitenkaan rakenneta vain konfliktien keskellä vaan ihmisten arjessa. Nuorisojärjestönä haluamme tuoda esille nuoria rauhantekijöitä, jotka vaikuttavat omasta elinpiiristään käsin, Suomen YMCA:n liiton pääsihteeri Juha Virtanen tiivistää.

Yksi esimerkki Suomen aktiivisuudesta on YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2015 hyväksymä päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus, joka sai alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta. Myös Suomen YMCA:n liitto osallistui maailman ensimmäisen kansallisen toimintaohjelman valmisteluun.

Palkinnon suojelija EU-komissaari Jutta Urpilainen haluaa kiinnittää erityishuomiota nuoriin

Ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Jutta Urpilaisen tehtävissä painottui nuorten toimijuuden voimistaminen rauhanprosesseissa. Myös EU-komissaarina Jutta Urpilainen on kiinnittänyt erityishuomiota nuoriin. Hän on nimittänyt kansainvälisten kumppanuuksien Youth Sounding Boardin, nuorista koostuvan asiantuntijaelimen, joka arvioi EU:n ulkosuhdetoimien suunnittelua ja toteutusta kumppanimaissa. Lisäksi hän on nimittänyt itselleen nuoren neuvonantajan sekä tuonut toistuvasti esiin, kuinka keskeistä eurooppalaisessa päätöksenteossa on huolehtia nuoren sukupolven äänen kuulumisesta.





YMCA on urbaanin nuorisotyön edelläkävijä ja maailman suurin nuorisojärjestö, joka toimii yli 120 maassa. Jo 178 vuoden ajan vaikuttanut YMCA on tullut tunnetuksi monipuolisen ja kaikille avoimen harrastustoiminnan ja nuorisotyön tarjoajana. YMCA:n tehtävänä on edistää nuorten hyvinvointia, yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia ja rauhantyötä maailmanlaajuisesti