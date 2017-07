Maailman suurin tutkimusohjelma laitetaan uusiksi – Suomelle portti menestykseen avattu: Tavoitteeksi tuplasti rahaa EU:lta

3.7.2017 13:00 | Teknologiateollisuus ry

EU-komission korkean tason ryhmä on tänään kertonut Brysselissä suosituksensa EU:n tutkimus- ja kehitysohjelman jatkosta. Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä painottavat suositukset ovat hyvin linjassa sekä teknologiateollisuuden että OECD:n aiemmin keväällä antaman raportin kanssa. Lähtökohtana on tutkimuksen ja innovaatioiden merkitys taloudelliselle kasvulle ja hyvinvoinnille. Nyt Suomella on mahdollisuus saada merkittävästi lisää EU-rahaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä tarjoaa esimerkiksi Suomessa ideoitu P4.0-innovaatiomalli.

EU:n korkean taso ryhmä esitteli suosituksensa tänään Brysselissä. Keskellä edessä innovointikomissaari Carlos Moedas ja ryhmän puheenjohtaja Pascal Lamy. DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala takarivissä vasemmalla. Kuva: EU, Georges Boulougouris

Teknologiateollisuus ry, DIMECC Oy: Lehdistötiedote 3.7.2017 klo 13.00 ”Teknologiateollisuus on samaa mieltä ryhmän antamien suositusten kanssa. Suositukset antavat toteutuessaan suomalaisille teknologiayrityksille mahdollisuuksia päästä nykyistä paremmin mukaan kansainvälisiin liiketoiminta- ja innovaatioverkostoihin. Suomi tarvitsee EU:n 9. innovaatio- ja tutkimuspuiteohjelman valmistelua ja hyödyntämistä koskevan kansallisen strategian, jossa huomioidaan yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena tulee olla suomalaisten toimijoiden saaman puiteohjelmarahoituksen kaksinkertaistaminen nykytasosta”, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kiittää. ”On välttämätöntä, että Suomeen muodostetaan yritysvetoinen julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuusmalli. Näin voimme edistää innovaatioilla kasvua.” Yritystemme viestejä Euroopan innovaatio-osaamisen huippua edustavaan ryhmään vei Suomesta DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala. Suomalainen teknologiateollisuus on ollut mukana kehittämässä P4.0-innovaatiomallia, jonka periaatteet on suuressa määrin omaksuttu EU:n nimeämän ryhmän uusiin suosituksiin. Kun aiemmin on puhuttu julkisen ja yksityisen sektorin PPP-yhteistyöstä (Public Private Partnership), nyt tuodaan mukaan neljäs P, People. Samalla 4.0 viittaa neljänteen, digitaaliseen teolliseen vallankumoukseen. ”P4.0 on koko Suomelle portti menestykseen digitalisoituvassa maailmassa. P4.0 avaa DIMECC Oy:hyn luodun, yritysten ja tutkimuksen huippua edustavan innovaatiojärjestelmän aivan uudella tavalla. Ihmiset pääsevät mukaan koulutuksen kautta ja tarjoamme monille työttömille mahdollisuuden. Tuomme mukaan startupit ja pääomasijoittajat, kaikki hyötyvät”, toteaa yksi idean isistä Tomas Hedenborg. Hedenborg on koko eurooppalaisen valmistavan teollisuuden kattojärjestön Orgalimen presidentti ja Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen. Valtava mahdollisuus Suomelle: rahaa, työpaikkoja ja menestystä Suositusten keskeinen viesti on, että Euroopassa toimivat yritykset tekisivät tiiviimpää tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä ratkaistakseen globaaleja yhteiskunnallisia haasteita, kuten ilmastonmuutos tai väestörakenteen muutos. Yhteisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi yhteistyö luo uutta liiketoimintaa. ”Kun nämä suositukset saadaan voimaan, meillä Suomessa on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä EU:lta saamaamme rahoitusta. Suosituksiin sisältyy se, että EU jakaa tutkimusrahaa etenkin niille, jotka uusia suosituksia noudattavat. Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on nyt mahtava mahdollisuus saada paljon nykyistä suurempi osuus noin 120 miljardin euron tutkimuspotista”, kiteyttää ryhmän suomalaisjäsen Harri Kulmala. Teollisuuden työntekijäjärjestöt ovat olleet vahvasti mukana P4.0:aa edistämässä. ”Me näemme tässä suuren kansallisen mahdollisuuden. Innovaatiot lisäävät kilpailukykyä, johon taas perustuu kasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen. Siksi P4.0-innovaatiomalliin panostaminen Suomessa olisi niin työntekijöiden, teollisuuden kuin koko maankin etu ja toivomme hartaasti, että hallitus siihen tarttuu”, painottaa Jorma Malinen, ammattiliitto PRO:n puheenjohtaja. Lisätietoja: Korkean tason työryhmän suositukset: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf Jorma Turunen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry, 050 044 5444, jorma.turunen@teknologiateollisuus.fi Tomas Hedenborg, presidentti, Orgalime, 050 310 1999, tomas.hedenborg@fastems.com Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com Jorma Malinen, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro, 050 576 0389, jorma.malinen@proliitto.fi

