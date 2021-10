Maailmanluokan uutuus: hiilineutraali messuosasto suomalaiselta Messeforumilta

Messeforum on ensimmäinen messurakentaja Suomessa ja tiettävästi myös maailmanlaajuinen pioneeri, joka toteuttaa messuosastot aina hiilineutraaleina. Messeforumin avaus on merkittävä, sillä materiaali- ja matkustusintensiivisessä messuliiketoiminnassa ilmastovaikutuksiin ei tätä ennen ole juurikaan kiinnitetty huomiota.

Business Finlandin suomalaisen elintarvikealan viennin edistämiseen keskittynyt Food from Finland -ohjelma esiintyy ensimmäistä kertaa täysin hiilineutraalilla messuosastolla Kölnin Anuga-messuilla 9.-13.10.2021. Food from Finlandin globaalina messukumppanina toimiva Messeforum toteuttaa jatkossa automaattisesti kaikki messuosastot hiilineutraaleina.

”Ilmastonmuutos tuo suuria muutoksia elintarvikkeiden tuotantoon. Suomalainen elintarviketeollisuus tähtää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 75%:lla vuoteen 2035 mennessä. Myös Food from Finland ohjelma on sitoutunut kestävän kehityksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Pitkäaikaisen kumppanimme Messeforumin hiilineutraali messuosasto on konkreettinen osoitus ilmaston eteen tehdystä työstä, ja auttaa meitä vähentämään merkittävästi messuosallistumisiin liittyvää hiilijalanjälkeämme”, toteaa Food from Finlandin johtaja Esa Wrang.

Messuosastojen hiilineutraalius perustuu tarkkaan päästölaskentaan, jossa Messeforumin kumppanina on hiilijalanjälkilaskennan ja ilmastoystävällisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Clonet Oy. Laskennassa tarkastellaan koko messuosaston elinkaarta materiaaleineen, kalusteineen ja energiankulutuksineen aina suunnittelusta ja designista itse messurakentamiseen, messujen jälkeiseen purkamiseen, sekä niihin liittyvään logistiikkaan ja matkustamiseen.

”Muun muassa materiaalivalinnoin, messurakenteiden elinkaarta pidentämällä ja kiertotalouden keinoin vähennämme päästöjä niin paljon kuin mahdollista. Ne päästöt, joihin emme voi omin toimin vaikuttaa, kompensoimme täysimääräisesti suomalaisen CO2eston päästöleikkurilla EU:n päästökauppajärjestelmään perustuen. Se on viranomaisten valvoma järjestelmä, joka saa aikaan todellisia päästövähennyksiä”, kertoo Messeforumin toimitusjohtaja Arto Varanki.

Seuraavat Food from Finlandin ja Messeforumin yhteiset hiilineutraalit messuprojektit ovat Free From Functional Food Expo 23.-24.11.2021 Amsterdamissa, Food Ingredients Europe 30.11.- 2.12.2021 Frankfurtissa ja PLMA 14.-15.12.2021 Amsterdamissa.