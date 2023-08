Maailmantähti Tiësto saapuu Suomeen ensi viikolla

Tiësto esiintyy ensimmäistä kertaa Turussa ja Seinäjoella - “Luvassa näyttävä lavashow”

Moninkertainen Grammy-voittaja, dj ja tuottaja Tiësto keikkailee ensi viikolla Suomessa seitsemän vuoden tauon jälkeen. Hollantilaisartisti saapuu sekä Turun Kupittaanpuistossa järjestettävän Aura Festin että Seinäjoen OmaSp Stadionilla vietettävän Solar Sound Festivalin pääesiintyjäksi. Molemmilla festivaaleilla esiintyy Tiëston lisäksi laaja kattaus kotimaan kuunnelluimpia pop- ja rap-musiikin nimiä.

"Mahtavaa saada vuosien odotuksen jälkeen maailman kovin dj Suomeen! Tiësto on vetänyt keikkoja isoilla areenoilla mm. Tomorrowlandissa, Ibizalla, Las Vegasissa - ja nyt Turussa ja Seinäjoella. Voin paljastaa, että luvassa on näyttävä lavashow”, kertoo Aura Festin ja Solar Sound Festivalin promoottori Tommi Mäki.

Kansainväliseksi ikoniksikin tituleeratulla Tiëstolla on yli 8 miljardia striimiä eri alustoilla, yli 36 miljoonaa myytyä levyä, yli 30 miljoonaa seuraajaa sosiaalisessa mediassa sekä yli 160 miljoonaa Tiktok-katselukertaa. Tiësto on valittu maailman parhaaksi dj:ksi mm. musiikkialalla arvostetuissa Mixmag- ja Rolling Stone-julkaisuissa.

Tiësto on esiintynyt Suomessa viimeksi Helsingin Weekend Festivalilla vuonna 2016. Artistin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat mm. yli miljardi striimiä kerännyt The Business sekä Ava Maxin kanssa tehty menestyskappale The Motto. Tiësto julkaisi keväällä 2023 uuden Drive-albumin, joka sisältää myös artistin tuoreempia hittejä, kuten Lay Low ja 10:35.

Lipunmyynti Tiëston tähdittämiin tapahtumiin käy vilkkaana

Aura Festin ja Solar Sound Festivalin lipunmyynti käy parhaillaan erityisen vilkkaana. Molempien tapahtumien kohderyhmien ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosien aikana niin, että liput ostetaan nyt entistä lähempänä tapahtuma-ajankohtaa. Kummankin festivaalin kaikki lipputyypit ovat myynnissä Lippu.fi-palvelussa.

Aura Fest on ikärajaltaan kokonaisuudessaan K18, joten koko festivaalialue on yhtenäistä anniskelualuetta. Sen sijaan Solar Sound Festivaliin myydään K18-lippujen lisäksi myös ikärajattomia pääsylippuja.