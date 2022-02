Maailmantalouden näkymät

Samaan aikaan maailmantalouden haasteena ovat tuotannon pullonkaulat, korkeammat energian hinnat ja kasvaneet kuljetuskustannukset, jotka kiihdyttävät inflaatiota. Talouksien uudelleen avautuminen johti maailmanlaajuisen BKT:n 5,8 prosentin kasvuun vuonna 2021, mitä todennäköisesti seuraa hieman alhaisempi 4,2 prosentin kasvu vuonna 2022 ja 3,6 prosentin kasvu vuonna 2023.

Maailmankauppa on tähän mennessä toipunut hyvin vuodesta 2020, ja tavarakauppa on elpynyt odotettua nopeammin. Vahvasta tuotteiden kysynnästä huolimatta toimitusketjuihin liittyvät ongelmat ovat tyhjentäneet tehtaiden hyllyt ja nopeuttaneet inflaatiota. Yhdysvalloissa inflaatio oli kehittyneiden markkinoiden korkein (4,6 %), ja sen odotetaan pysyvän suhteellisen korkeana (4,0 %) vuonna 2022. Euroalueen inflaatio oli 2,5 prosenttia, ja sen ennustetaan pysyvän lähellä tätä tasoa vuonna 2022. Inflaatio saattaa vaimentaa kysyntää vuosina 2022 ja 2023, mikä johtaa kasvun hidastumiseen ja maksukyvyttömyystapausten lisääntymiseen. Lisäksi tartuntojen nopeampi leviäminen ja mahdolliset uudet rajoitukset voivat ajaa maailmantalouden uusiin haasteisiin.

Kehittyvien markkinatalouksien (EME) ennustetaan kasvavan 4,6 % vuonna 2022 ja 4,8 % vuonna 2023. Rokotusten eteneminen voi edistää tuotannon kasvua ja parantaa kuluttajien luottamusta. Toisaalta EME-maat saavat huomattavasti vähemmän rahallista ja verotuksellista tukea vuonna 2022 verrattuna kehittyneisiin markkinoihin. Odotamme kehittyvän Aasian pysyvän vahvana alueena.

Pandemian voimistuminen, mikä saattaa johtaa 1,6 % hitaampaan maailmanlaajuiseen BKT:n kasvuun vuoden 2023 loppuun mennessä, on edelleen suurin riski. Ennustamme BKT:n kasvun hidastumista laajassa mittakaavassa kaikilla tärkeimmillä alueilla, mikä johtuu hallitusten asettamista rajoituksista, ongelmista toimitusketjuissa, nopeammasta inflaatiosta ja alhaisemmasta kysynnästä.

Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi:

- Äkillisiä muutoksia tapahtuu markkinoilla, ja on todella vaikea ennustaa, mikä tilanne tulee olemaan edes kuukauden päästä. Olemme jatkuvassa sodassa koronaa vastaan, ja tämä koettelee jaksamista. Olemmeko voittajia vai häviäjiä? Se on paljolti kiinni siitä, miten olet varautunut pahimpaan. Kun riskienhallinta on kunnossa, on sinulla paremmat aseet taskussa.

