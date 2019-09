Maailmanympärysmatka Töölönlahdella on puolivälissä - Tule mukaan juhliin ja haasta muutkin liikkeelle Itämeren hyväksi

Heinäkuussa startanneessa Töölönlahden liikkumishaasteessa on kasassa jo lähes 20 000 kilometriä. Helsingin kaupungin ideoimassa kampanjassa on tavoitteena kerryttää Töölönlahtea kiertämällä maapallon ympärysmitan verran kierroksia joulukuun loppuun mennessä. Torstaina 26.9. klo 15-18 juhlistetaan matkan puolivälietappia mehukesteillä Helsinki-kontilla Töölönlahden etelärannalla.

Töölönlahti on uniikki luonto- ja kulttuurikeidas keskellä kaupungin sykettä. Maailmanympärysmatka Töölönlahdella -liikkumishaaste innostaa yksilöitä ja yhteisöjä kiertämään Töölönlahtea Itämeren suojelun hyväksi.

Yhteensä 18 182 kierroksen eli noin 40 000 kilometrin kerryttyä matkamittariin Helsingin kaupunki lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren puhdistamiseksi muovijätteestä.

Lahjoitus kohdistetaan Helsingin ja Turun kaupunkien luotsaamalle Itämerihaasteelle, joka toteuttaa sillä nopeiden kokeilujen rahoituksen. Rahoituksella tuetaan innovaatioita, jotka vähentävät muoviroskan määrää Itämeren meriympäristössä, saaristossa ja rannikolla.

Maailmanympärysmatka Töölönlahdella on osa Helsingin ohjelmaa Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Kokousvieraiden lahjojen sijaan kaupunki satsaa kestäviin ympäristötekoihin.

Uuden-Seelannin rannat näkyvät jo

Maailmanympärysmatkan etenemistä voi seurata www.maailmanymparysmatka.fi -sivun karttapallolta. Kilometrejä on kertynyt keskimäärin 350 kilometrin päivävauhdilla, mikä tarkoittaa noin 160 Töölönlahden kierrosta per päivä.

”On mahtavaa, miten ihmiset ovat yksin ja työporukoissa innostuneet tekemään hyvää”, Helsinki-kontilla liikkujia opastavat Harri Pulliainen ja Marta Tiainen iloitsevat.

”Osallistuminen on helppoa eikä rekisteröitymistä tarvita. Tässä on vinkki esimerkiksi työpaikan virkistyspäivän viettoon tai kävelykokouksen reitiksi. Mallia voi ottaa vaikkapa Helsingin pormestari Jan Vapaavuoresta, joka on osallistunut haasteeseen pitämällä Töölönlahdella kävelykokouksen Helsingissä vierailulla olleen Tallinnan pormestari Mikhail Kõlvartin kanssa.”

Tällä viikolla saavutetaan matkan puoliväli ja pian sen jälkeen Uuden-Seelannin rannat.

Puolimatkan etappia juhlistetaan mehutarjoilulla Helsinki-kontilla Töölönlahden etelärannalla to 26.9. klo 15-18. Samalla on helppo haastaa itsensä ja kaverinsa mukaan matkalle maapallon ympäri. Tervetuloa!

Lisätiedot:

Maailmanympärysmatka Töölönlahdella -osallistumisohjeet

Töölönlahden elämykset kootusti

Töölönlahdella tapahtuu Facebookissa

