Maailmat kohtaavat WIFTI Helsinki Summitissa kun elokuvan ja television vaikuttajanaiset kertovat, miten maailmaa muutetaan tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi

Huippukokouksen vieraiksi saapuvat mm. suositun Power Up Women -podcastin viihdeteollisuuden kymmenen vaikutusvaltaisimman naiseen joukkoon nostama Kirsten Schaffer, Women in Film and Television International -organisaation hallituksen puheenjohtaja, aiemmin mm. CBS Filmsiä johtanut Amy Baer sekä Oscar-palkittu intialainen elokuvatuottaja Guneet Monga.

– WIFTI Helsinki Summitista on muotoutumassa hämmentävän vahva yhdistelmä pohjoista ja etelää, itää ja länttä, tilaisuus jossa lähes vastakkaiset elokuvan ja television tekemisen todellisuudet kohtaavat. Siitä ei voi olla syntymättä jotain uutta, iloitsee huippukokouksen ohjelmiston WIFT Internationalin puolesta kuratoinut projektijohtaja Marjaana Mykkänen WIFT Finlandista.

Kokouksessa käsitellään tasa-arvoistumisen lisäksi myös vähemmistöjen asemaa ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien kasvua elokuva-, televisio- ja media-alalla sekä niiden myötä tapahtuvaa muutosta tarinoiden moninaisuudessa. Huippukokouksessa esitellään myös tekoälyn ja muiden digitaalisten työkalujen uhkia ja mahdollisuuksia tasa-arvotyössä, avataan pienempien elokuvamarkkinoiden kehittymistä ja etsitään keinoja kansainvälisen yhteistyön helpottamiseksi.

Vaikka sukupuolten, aliedustettujen vähemmistöjen ja maanosien edustajien esiinmarssi valkokankaille kameroiden eteen ja taakse on jo viime vuosina tuonut alalle rikkaamman kirjon aiheita ja uusia yleisöjä, todellisuudessa yhdenvertaisuus on vielä kaukana. Keskimäärin vain kolmannes elokuvien keskeisissä tehtävissä toimivista on naisia. Vaikkapa huippusuositun Greta Gerwigin Barbie-elokuvan menestyksen varjoon jää helposti se, että Etelä-Kalifornian yliopiston (USC) tutkimuksen mukaan vuoden 2022 menestyneimmissä elokuvissa oli jokaista naisnäyttelijän puheroolia kohden enemmän kuin kaksi miesnäyttelijän puheroolia.

Kokouksen koolle kutsuneeseen kansainväliseen Women in Film and Television International -organisaation kuuluu 40 jäsenyhdistystä kuudella mantereella ja 12 000 jäsentä ympäri maailman. Suomen jäsenyhdistys WIFT Finlandin toiminnanjohtajan Eeva-Sofia Anttosen mukaan elokuva- ja televisioalan syrjiviä rakenteita on purettava, jotta tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi. Anttosen mukaan se alkaa syrjinnän näkyväksi tekemisestä. Yksi konkreettinen väline tasa-arvon toteutumiseen on huippukokouksessa esiteltävä Suomen elokuvasäätiön rahoittama audiovisuaalisen alan digitaalinen tasa-arvotyökalu, jonka avulla on mahdollista laatia tuotantokohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kyse ei ole vain vapaaehtoisuudesta, vaan myös laki vaatii kaikkia työnantajia edistämään tasa-arvon toteutumista.

– MeToon jälkeinen elokuva-ala on parempi, mutta ei vieläkään tasa-arvoinen. On aika noudattaa lakia. Moni haluaa sanoa, että edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta ei välttämättä tiedä, mitä konkreettisia tekoja sen eteen voi tehdä. Työkalu antaa neuvoja tähän ja auttaa tekojen todentamisessa, Anttonen kertoo.

Mitä elokuva- ja televisioalan tasa-arvon suhteen tällä hetkellä tapahtuu, mitä se mahdollisesti merkitsee tulevaisuudessa ja miten taistelu voitetaan? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kansainvälisten huippuvieraiden esitysten ja työryhmien avulla WIFTI Helsinki Summit 2023:ssa.

Luvassa on kaiken vakavan asian keskellä vilkas ja hauska tapahtuma, ja ainutlaatuinen tilaisuus verkottua kansainvälisten vaikuttajien kanssa!

Lue lisää WIFT Finlandista esitteestämme.









Yhteystiedot:

marjaana.mykkanen@wift.fi

eeva-sofia.anttonen@wift.fi

wift@wift.fi

WIFT Finlandin kotisivut: wift.fi