Maaliskuun rajoituspäätökset valmistellaan Itä-Suomessa viikolla 6

Valmiustoimikunta toivoo jaksamista pitkittyvässä kriisissä (Länsi- ja Sisä-Suomi) 29.1.2021 10:58:11 EET | Tiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden toiseen valmiustoimikunnan kokouksessa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne on edelleen vakava, virusvariantin nopean leviämisen uhka on suuri ja rajaliikennettä on siksi rajoitettu. Halukkuus koronarokotteen ottamisen on kasvanut ja testeissä käyminen on lisääntynyt. Maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja yli kahden metrin turvavälejä muita oheistuksia tulee noudattaa rokotuksen saatuaankin. Aluehallintoviraston voimassa oleva kokoontumisrajoituspäätös on voimassa 8.2.2021 asti.