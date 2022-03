Maami Snellmanin romaani Merena ja lumottu peili Lasten LukuVarkaus -palkinnon finalistiksi

Franklin Kilpikonna ystävineen valloittaa lukijoiden sydämet ensi syksystä lähtien! 4.2.2022 14:42:45 EET | Tiedote

Franklin Kilpikonna on kanadalaisen kirjailija Paulette Bourgeoisin luoma hahmo, joka on ilahduttanut lapsia ympäri maailman jo yli 30 vuoden ajan. Franklin-kirjoja on myyty yli 65 miljoonaa kappaletta, ja hahmosta on tehty kaksi suurta animaatiosarjaa sekä useampi elokuva. Kvaliti julkaisee syksyllä ensimmäiset nykylapsille tuttuun Franklin ja ystävät -animaatiosarjaan pohjautuvat kuvakirjat Marvi Jalon suomentamina!