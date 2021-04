Maamme pohjoisin juustola täyttää 60 vuotta

Jaa

Kukaan, joka arvostaa helppoa elämää ei perustaisi juustolaa Kuusamoon. Mutta jos elämässä kaikki olisi helppoa, siitä häviäisi suola. Tällä asenteella perustettiin vuonna 1951 Kuusamon Osuusmeijeri, josta alkoi maamme pohjoisimman juustolan, Kuusamon Juuston, tarina.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, kun ensimmäinen juustokattilallinen keitettiin Kuusamossa. Kermaa ja maitoa on vastaanotettu Kuusamossa jo kymmenen vuotta kauemmin; tammikuun 29. päivänä vuonna 1951 perustajajäsen Oiva Käkelän kotitilalla pidettiin perustamiskokous, jolla vahvistettiin meijeriosuuskunnan perustaminen Kuusamoon. Oiva Käkelä on viimeinen elossa oleva Osuusmeijerin perustajajäsen.

Vuonna 1953 osuuskunnassa todettiin, että Kuusamoon olisi kasvaneiden maito- ja kermamäärien vuoksi aiheellista rakentaa oma meijeri. Yhteistyössä Valion kanssa suunniteltu ja rakennettu meijeri valmistui kesällä 1955 ja toimii edelleen samalla paikalla, lähellä Kuusamon keskustaa Kitkantien varrella. Alkujaan voimeijerinä toiminut meijeri sai laajennustöiden myötä oman juustolan. Ensimmäinen juustokattilallinen keitettiin Kuusamossa 10.08.1961. Juustonvalmistuksen määrä kohosi asteittain 6 tahkosta 24 tahkon päivätahtiin.

1990-luvun alku toi monia vaikeuksia kannattavalle meijeritoiminnalle ja uhkana oli jalostustoiminnan loppuminen Pohjois-Suomessa. Kuusamon Osuusmeijerin hallinto teki yksimielisen päätöksen meijeritoiminnan säilyttämiseksi Koillismaalla ja näin syntyi yhteistyössä Ingman Foodsin ja Ranuan Meijeri Oy:n kanssa jalostusyhtiö Juusto Kaira Oy. Vajaa 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2012 Arla Foods teki päätöksen lopettaa juustojen tuotannon Suomessa. Koillismaalaiset maidontuottajat halusivat juuston valmistuksen jatkuvan Kuusamossa, jolloin Kuusamon Osuusmeijerin perhetilat lunastivat juustomeijerin itselleen. Juustola sai nimekseen Kuusamon Juusto – ja sitä nimeä kannamme ylpeänä tänäkin päivänä.

- Matka itsenäisenä juustolana ei ole ollut mutkaton. Vuonna 2016 tiukan taloustilanteen vuoksi sekä Kuusamon Osuusmeijeri että Kuusamon Juusto hakeutuivat yrityssaneeraukseen. Periksiantamattomalla asenteella käänne kriisistä on kuitenkin ollut nopeaa. Suomen toiseksi suurimpana juustonvalmistajana työllistämme tänä päivänä maamme pohjoisimmassa juustolassa 74 juustonvalmistuksen ammattilaista ja käsittelemme noin 150:n maitotilan tuottaman maidon vuosittain 3 miljoonaksi kiloksi juustoa, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Oksman

- Jatkamme eteenpäin periksiantamattomalla asenteella, jotta tulevaisuudessakin suomalaisten ruokapöydistä löytyy laadukasta kotimaista juustoa.

Juhlavuoden kunniaksi Kuusamossa kypsyy erikoiserä emmentalia, joka tulee kauppoihin heinäkuun puolivälissä. Leikkisästi juhlaleimaksi nimetty juusto on kunnianosoitus ensimmäiselle Kuusamossa valmistetulle juustolle. Juhlavuoden juustopakkauksiin on piilotettu koodeja, joilla voi voittaa itselleen Kuusamon Juuston tuotteita vuodeksi.

Juhlavuoden aikana nostamme esille tarinoita ja henkilöitä tarinamme eri vaiheista. Oman muiston voi jakaa osoitteessa: www.kuusamonjuusto.fi/jaa-muistosi

