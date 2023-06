Maanmittauslaitos palvelee asiakkaita valtion yhteisessä palvelupisteessä Lahdessa 26.6. alkaen

Auringon aktiivisuus vaikuttaa tarkkaan paikannukseen 12.6.2023 08:49:25 EEST | Tiedote

Auringon aktiivisuus vaihtelee 11 vuoden sykleissä. Aktiivisuudella on vaikutuksia muun muassa satelliittien toimintaan ja satelliittipaikannukseen. On arvioitu, että tässä syklissä aurinko on aktiivisimmillaan ensi vuoden alussa. Maanmittauslaitos varautuu lähestyvän aktiivisuushuipun vaikutuksiin.