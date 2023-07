Maantie 16707 Autiokankaantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen alkaa

Uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää rakennetaan noin 700 metrin matkalle. Nykyistä maantien linjausta muutetaan niin, että se siirtyy noin sijansa verran itään päin. Jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan siirron jälkeen nykyisen maantien kohdalle. Urakkaan sisältyy myös tievalaistuksen uusimista sekä polkupyörien liityntäpysäköintipaikan rakentaminen.

Rakentaminen on käynnistynyt kesäkuussa metsän hakkuulla. Heinäkuun alkupuolella on aloitettu muun kasvillisuuden ja pintamaiden poisto sekä valmistelevat maanrakennustyöt. Uuden maantielinjauksen osuus päällystetään elo-syyskuun vaihteessa ja myös jalankulku- ja pyöräilyväylä pyritään saamaan asvalttipinnalle syksyn aikana. Tarvittaessa viimeistelytöitä tehdään vielä keväällä 2024.

Rakentamisen aikana liikennehaittaa aiheutuu työmaaliikenteestä sekä niistä työvaiheista, joissa joudutaan käyttämään liikennevalo-ohjausta ja siirtämään liikenne väliaikaisesti yhdelle ajokaistalle. Autoilijoilta, pyöräilijöiltä ja jalankulkijoilta pyydetään varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 0,8 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Jyväskylän seudun MAL-ohjelmassa. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana. Urakoitsijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu GRK Suomi Oy.