Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tie-suunnitelma, Ii

Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajille 444 000 € ympäristöministeriön tukea vesistöjen kunnostukseen 1.6.2021 09:26:50 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman vuosittaiseen hankehakuun tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ennätysmäärä hakemuksia. Marraskuussa 2020 päättynyt haku aktivoi kaikkiaan 24 hakijaa esittämään oman hankeideansa vesistökunnostukseen. Hakijoina olivat yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja yksityishenkilöt. Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin. - Huomioitavaa on, että talkootyö soveltuu myös omarahoitukseksi. Talkootyötä ovat hanketoimijat esittäneet hankkeisiin ihailtavan runsaasti. Talkootyö ei ole ainakaan vesistöjen kunnostamistöissä katoava luonnonvara, mutta myös omaa rahaa hankkeisiin on sitoutettu, iloitsee ryhmäpäällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Viimeiset hankepäätökset saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valmiiksi toukokuun loppupuolella. Käynnistyvissä hankkeissa to