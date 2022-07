Maantien 375 (Sippolantie) kiertotie poistetaan käytöstä

Kaakkois-Suomen vesillä joitakin havaintoja sinilevistä 7.7.2022 14:17:30 EEST | Tiedote

Vaikka sää on ollut aurinkoista ja lämmintä, sinilevähavaintoja on alkuviikon aikana ollut edelleen vain muutamalla Kaakkois-Suomen sisävesien vakiohavaintopaikoista. Yleisöhavaintojakin sinilevistä on vesi.fi -palvelun kautta tullut viime viikkoa vähemmän.