Maantien 717 jalkakäytävä ja pyörätie välillä Höstvesi – Kolkin siltatie (mt 17746), Mustasaari ja Vaasa

Sinilevähavaintojen määrä lisääntynyt Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 13.7.2023 13:55:10 EEST | Tiedote

Viikon 28 aikana sinilevähavainnot Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ovat lisääntyneet lämmenneiden säiden seurauksena. Sinilevää on havaittu usealla sisävesialueella ja jonkin verran Kokkolan seudun rannikkoalueilla. Vaasan seudulla ja Pohjanmaan eteläosissa tilanne on rauhallinen, eikä niiden rannikkoalueilla ole havaittu sinilevää virallisilla seurantapisteillä tai kansalaishavainnoissa. Vuoden 1998–2022 järvi-meriwikiin merkattujen sinileväesiintymien keskiarvoon verrattuna sinilevää on tällä hetkellä runsaammin.