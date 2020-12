Määräaikainen asiamies vahvistamaan Elon hallintoa

Yllättävä ilmiö korona-aikana: vanhuuseläkkeen hakeminen on vähentynyt 11.11.2020 07:15:00 EET | Tiedote

Vuosi 2020 on ollut työmarkkinoilla poikkeuksellinen. Koronavirus on kohdellut työpaikkoja eri tavoin. Työt ovat voineet vähentyä tai lisääntyä ja töiden sisältö muuttua merkittävästi. Työeläkkeisiin muutoksilla näyttää olevan yllättävä vaikutus: vanhuuseläkepäätöksiä on annettu reilusti vähemmän vuoden 2020 lokakuussa kuin samaan aikaan viime vuonna. Työeläkeyhtiö Elon tekemän selvityksen mukaan korona on vaikuttanut ihmisten eläkesuunnitelmiin.