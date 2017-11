Maaseutu tulee keskelle Helsinkiä

ELMA maaseutumessuilla voi ensi viikonloppuna taas tutustua maaseudun eläinten puuhiin ja hienoihin esityksiin. Messukeskukseen on tulossa yhteensä yli 300 kotieläintä. Eläimet asustavat karsinoissaan ja esiintyvät messujen eläinareenalla päivittäin. ELMA maaseutumessut on osa ELMA – Elämää, eläimiä ja ostoksia -tapahtumakokonaisuutta 10.–12.11. Messukeskuksessa.

Perjantaina 10.11. messuilla vierailee tuhansia koululuokkia tutustumassa maatalouteen, ruokatuotantoon ja maaseudun kotieläimiin. Tapahtuma konkretisoi maatilojen toimintaa havainnollisessa ympäristössä. Tämä on tärkeää, sillä kaupungistumisen myötä lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoantuotannosta ja ruoan reitistä pellolta pöytään ovat entistä harvinaisempia.

Eläinhallissa odottavat hereford-sonnit, kotimaiset ja ulkomaiset lehmärodut, lampaat, alpakat, possut, aasit, kanat sekä komeat kalkkunat. Mukana messuilla on myös suomenhevosia, poneja, laamoja, koiria, kissoja, mehiläisiä ja muuli.

Messujen kummieläin on Suomi100-juhlavuoden kunniaksi Jokiniemen kartanon suomenhevosvarsa Daaling Elma. Tule tapaamaan myös viime vuoden kummipossuja Lilliä ja Lyyliä – näet, kuinka isoiksi ne ovat kasvaneet!

Juhlakatrilleja, alpakoita, lännenratsastusta ja keppareita

Päivittäin nähdään mm. upea Suomenratsujen 110 v -juhlakatrilli ja valjastusnäytös, possut areenalla ja huikeat paimenkoiranäytökset. Perheen pienimmille on poni-, aasi- ja alpakoiden talutusta. Perjantaina eläinareenalla järjestetään Mr ja Miss Elma -kilpailut, joissa valitaan messujen kauneimmat ja komeimmat sonnit ja lehmät. Suomen Hippoksen varsafinaalit pidetään lauantaina ja sunnuntaina.

Uutena messuohjelmassa on Ranch-horsemanship ry:n lännenratsastusta eli karjankäsittelyä hevosilla. Suositulle keppihevosharrastukselle on oma alueensa, jossa on mm. keppihevosten tuunausta, piirustuskilpailu, arvontoja ja kasvomaalausta. Perjantaina alueella kisataan drive-in estekisassa ja agilityradalla. Voit tulla kisaamaan sinulle sopivana ajankohtana. Osallistuminen 5€/kisa, kaikki palkitaan! Sunnuntaina klo 13 isolla areenalla myös Keppihevosten Best In Show ja vyörypallo-esitys.

Messuilla järjestetään alpakoiden ulkomuotonäyttely, alpakka-agilityn SM-kilpailut, sekä Suomen ensimmäinen alpakanvillanäyttely. Kansainväliseen kisaan on ilmoitettu villoja Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Norjasta. Tuomarina sekä alpakoiden ulkomuotonäyttelyssä että villanäyttelyssä toimii maailmalla arvostettu englantilainen tuomari Liz Barlow. Näyttelyissä valitaan väri- ja ikäluokkien parhaat sekä koko näyttelyn paras alpakka ja paras villa.

Metsänomistajille ja virkistyskäyttäjille

Metsämessujen ohjelmassa on otettu huomioon sekä metsänomistajat että virkistyskäyttäjät. Biotalous konkretisoituu mm. maa- ja metsätalousministeriön, Maanmittauslaitoksen, Riistakeskuksen, Eviran, Luken, Metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Aalto-yliopiston ja Iskun yhteisosastolla. Osastolla esitellään, miten biotalous näkyy arjessa ja tulevaisuudessa ja miten kuluttajavalinnoilla voi vaikuttaa biotalouden kasvuun ja kehitykseen.

Myös Bioaika-tapahtumakiertue pysähtyy messuille. Sen ytimessä on Bioaika-rekka, joka on pyörillä ja biopolttoaineella kulkeva tiedekeskusnäyttely.

Metsälavalla järjestetään paneelikeskusteluja ja kuluttajille suunnattuja kyselytunteja, joissa käsitellään muun muassa luonnonsuojelua ja metsää sijoituskohteena. Lisäksi tarjolla on ideoita eräretkiin ja tarvikehankintoihin sekä vinkkejä ulkoiluun ja metsänhoitoon ja mm. varustetestausta ja jousimetsästystä. Suomen latu esittelee metsässä liikkumista, suunnistusta, polkujuoksua ja maastopyöräilyä. Koululaiset kyselevät visaisia kysymyksiä biotaloudesta, ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa perjantaina klo 12.00.

Luston messuille tuoma Suomi 100 -teemaan liittyvä valokuvanäyttely ’Metsä josta itseni löysin’ käsittää metsäteknikko Pentti Väänäsen valokuvia Ilomantsin saloilta vuosilta 1950–80.



