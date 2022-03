Maaseutumatkailun näkymät nyt ja tulevaisuudessa – webinaari 16.-17.3. verkossa 

Maatalous ajautunut EU-ajan vakavimpaan kriisiin – MTK:n johtokunta luovutti maan hallitukselle vaatimukset suomalaisen maatalouden ja ruuantuotannon pelastamiseksi 16.2.2022 15:34:29 EET | Tiedote

Suomalainen maatalous on ajautunut koko EU-ajan vakavimpaan kriisiin. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet ennennäkemättömällä vauhdilla. Maatalouden kannattavuus on nyt EU-historian alimmalla tasolla, puskurit syöty ja kesän 2021 satokin oli heikko. Kriisistä ulospääsyyn suomalainen maatalous tarvitsee välittömiä ja pidemmän aikavälin järeitä toimia. Kriisi uhkaa suomalaista maatalouselinkeinoa, ruuantuotantoa ja huoltovarmuutta. Tilanne on äärimmäisen vakava. MTK:n johtokunta kokoontui 16.2. kriisikokoukseen ja laati luettelon vaatimuksista kannattavuuskriisistä ulos pääsemiseksi.