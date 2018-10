Maaseutumatkailun vetovoima kasvussa - piilevää potentiaalia vielä paljon hyödyntämättä

Metsänhoitoyhdistykset työllistävät kymmeniä uusia metsureita 4.10.2018 10:34 | Tiedote

Metsänhoitoyhdistyksissä on tällä hetkellä noin 40 avointa metsurin paikkaa auki TöitäSuomesta.fi-sivustolla. Halu palkata ammattitaitoisia metsureita on metsänhoitoyhdistyksissä kova. – Metsuripula on pahenemassa lähivuosina ja tilannetta parantaviin koulutuspolittiisiin ja työllistämistä helpottaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola vaatii.