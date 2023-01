Maaseuturahoitus tuotti tulosta Pirkanmaalla – maakuntaan satoja uusia työpaikkoja ja investointeja

Ennätyksellisen pitkäksi venyneen rahoituskauden tulokset on nyt kerätty yhteen. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja paikallisten maaseudun kehittämisyhdistysten Leader-ryhmien myöntämän rahoituksen vaikutuksia on tarkasteltu eri mittarein. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli luoda maakuntaan uusia työpaikkoja, joita tämän myötä syntyi yli tavoitteen eli yhteensä yli 700. Yritystukien saajista 30 prosenttia oli metallialan ja 13 prosenttia elintarvikealan yrityksiä.

Pirkanmaan maaseudun kehittämiseen myönnetyn rahoituksen avulla toteutettiin noin 500 kehittämis- ja investointihanketta, joihin myönnettiin yhteensä 32 miljoonaa euroa. Myönnetyn rahoituksen lisäksi hankkeissa tehtiin talkootyönä arviolta 90 000 henkilötyötuntia ja lähes 15 000 konetyötuntia.

Yritystukia myönnettiin yli 770 hakemukseen yhteensä 35 miljoonaa euroa. Yritystuilla on rahoitettu pääsääntöisesti 20 prosenttia investointien kokonaistarpeesta. Lisäksi maatilainvestointeja tehtiin yli 900 kappaletta ja niitä avustettiin yhteensä 45 miljoonalla eurolla. Yhteensä 153 sukupolvenvaihdosta sai tukea.

- Yritysten investointiaktiivisuus pysyi koko rahoituskauden hyvällä tasolla. Maaseudun yritykset investoivat tuotantotiloihin sekä koneisiin ja laitteisiin kehittääkseen kilpailukykyään ja tuotevalikoimaansa, kertoo maaseudun kehittämisen asiantuntija Anne Värilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

ELY-keskus rahoitti myös yhteensä 19 laajakaistainvestointia Pirkanmaalla.

- Panostus laajakaistainvestointeihin on tuottanut tulosta ja Pirkanmaalla on aktiivisia yhteisötoimijoita, jotka kehittävät maaseudun tietoliikenneyhteyksiä jatkossakin, Anne Värilä kertoo.

Pirkanmaalla on vahvaa luomutuotantoa

Luomutuotantoon sitoutuneiden tilojen osuus on ylittänyt tavoitteen koko kauden ajan, myös viljelyksessä oleva luomupinta-ala on kasvanut vuosittain. Luomutiloja on nyt 55 enemmän kuin rahoituskauden alkaessa eli yhteensä 504. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 30 000 hehtaaria, mikä on noin 10 000 hehtaaria enemmän kauden alkuun verrattuna.

Uusi rahoituskausi tuo uusia painotuksia

Vuoden 2023 alussa käynnistynyt uusi EU:n maatalouspolitiikan rahoituskausi vaikuttaa myönnettävään rahoitukseen ja maaseudun toimijoihin. Uudistuksen tavoitteena on parantaa elintarviketurvaa varmistamalla kestävä ja monipuolinen maatalousala, edistää yhteisiä ympäristö- ja ilmastotavoitteita sekä lujittaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.

- Maatalouspolitiikan toimeenpanosta hyötyvät kaikki, sillä viljelijöiden tulotason ja ruuantuotannon turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä maaseutualueiden työllisyyden ja kasvun edistäminen ovat osaltaan ylläpitämässä alueiden huoltovarmuutta, sanoo Anne Värilä.

Rahoituskauden vaihtumisen vuoksi myönnettävässä rahoituksessa on tauko ja uusia hakemuksia otetaan vastaan keväällä, siitä tiedotetaan erikseen.

Viljelijätukiin muutoksia, satelliittiseuranta avuksi valvontoihin

Maatalouspolitiikan uudistuminen vaikuttaa myös viljelijätukiin.Sekä eläin- että peltotukien tukimuodot pysyvät pääosin entisellään, mutta tukiehtoihin tulee muutoksia. Täysin uutta on peltolohkoihin tehtävä satelliittiseuranta. Esimerkiksi, jos peltolohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvaa, viljelijä saa ELY-keskukselta asiasta tiedon niiden korjaamiseen. Eläin- ja peltotukia haetaan pelkästään sähköisesti.

Tällä hetkellä on käynnissä eläintukien haku. Tarkempaa tietoa viljelijätukien hakuajoista ja tukimuodoista löytyy Ruokaviraston sivuilta. Lisätietoja uuden rahoituskauden tukiehdoista löytyy valtakunnallisesti MMM:n ja Ruokaviraston sivuilta. Lisäksi Pirkanmaan alueella järjestetään alueellisia viljelijäkoulutuksia yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen, kuntien yhteistoiminta-alueiden ja MTK-Pirkanmaan kanssa.

