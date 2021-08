Maatalouden investointitukea haetaan edelleen vilkkaasti Pohjois-Savossa

Valtatien 5 Siilinjärvi – Pöljä yleissuunnittelua jatketaan Alapitkän taajamaan saakka – Vaihtoehtona tutkitaan nyt asutuksen ja pohjavesialueet kauempaa kiertävää linjausta 16.7.2021 08:54:45 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 5 parantamista välillä Siilinjärvi – Pöljä – Alapitkä. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu käynnissä olevassa yleissuunnitelman tarkistamisprosessissa. Suunnittelun lähtökohdaksi on valittu valtatien itäpuolelle uuteen maastokäytävään sijoittuva vaihtoehto ja aiemmin tutkitusta vaihtoehdosta on luovuttu.