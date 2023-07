Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea maksettu yli 20 miljoonaa euroa – Tuki haettavissa 31.7. klo 16.15 saakka

Tähän mennessä maatalouden ja vesiviljelyn kustannustukea on hakenut noin 9 000 yritystä. Niistä päätöksen on saanut 96 prosenttia. Tuen hyväksymisprosentti on korkea: 92 prosenttia käsitellyistä hakemuksista on saanut myönteisen päätöksen.

Tukea on yhteensä maksettu tähän mennessä noin 20 miljoonaa euroa. Keskimäärin sitä on myönnetty noin 2 200 euroa per yritys. Suurin osa tuensaajista on Varsinais-Suomesta, johon on maksettu noin 3,5 miljoonaa euroa tukea. Toiseksi suurin tukisumma, 2,5 miljoonaa euroa, on maksettu eteläpohjanmaalaisille yrityksille. Pohjois-Pohjanmaalle tukea on myönnetty kolmanneksi eniten, noin 2 miljoonaa euroa.

Tilastoja maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen hakemus- ja käsittelytilanteesta on saatavilla tilastosivultamme. Sen tiedot päivittyvät joka arkipäivä.

Hakemukset jätettävä klo 16.15 mennessä

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki on haettavissa maanantaihin 31.7. saakka. Kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa 31.7. klo 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Tukea saadakseen yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin tuen myöntämisen hetkellä. Jos yritys on vasta liittynyt ennakkoperintärekisteriin, kustannustukihakemuksen voi jättää ennen kuin rekisteriin liittyminen on käsitelty. Valtiokonttori ottaa ennakkoperintärekisteriin liittymisen huomioon hakemusta käsiteltäessä.

Kaikki tiedot tuen hakemisesta löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuen verkkosivuilta löytyy kaikki tiedot tuesta ja sen ehdoista, video-ohje hakemuksen täyttämisestä, tallenne webinaarista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Tuen määrää voi myös arvioida laskurilla.