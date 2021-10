Maatalous on ajautunut vaaralliseen talouskriisiin – Suomen ruokamarkkinat eivät jousta

Maatalouden tulot laskevat monin paikoin hyvin heikoksi jääneen sadon vuoksi. Koko Suomen tasolla viljasato jää samaan kokoluokkaan kuin kuivuusvuonna 2018 ja laadullisesti sato on keskimääräistä heikompi. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta. Joillakin alueilla on saatu ainoastaan 30 prosenttia keskimääräisestä sadosta, joillain noin viidenneksen alle keskimääräisen sadon.

Maatilojen talous enää kestä tilanteen heikkenemistä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK näkee, että keinot ulos ensi vuotta kohti pahenevasta maatalouden talouskriisistä on löydyttävä pääosin markkinoilta. Akuutin rahoituskriisin helpottaminen edellyttää myös nopeita toimia niin rahoitussektorilta kuin valtiolta.

Kutsumme median edustajat kuulemaan ratkaisuistamme ongelmista ulos pääsemiseksi tänään keskiviikkona 6.10. kello 10-11.30. Tilaisuudessa puheenvuoron pitävät puheenjohtaja Juha Marttila sekä maatalousjohtaja Johan Åberg. Linjoilla on myös asiantuntijoitamme maatalouden eri tuotantosuunnista.

Tiedotustilaisuutta voit seurata Teamsin kautta. Linkki tilaisuuteen

Lisätietoja

Juha Marttila, puheenjohtaja, 050 341 3167

Johan Åberg, maatalousjohtaja, 040 523 3864

Klaus Hartikainen, viestintäjohtaja, 040 169 2060

Kaija Stormbom, viestinnän suunnittelija, 040 848 9559