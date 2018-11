MaatalousKonemessujen palkitut uutuudet julkaistu - kultaa kahdelle tuotteelle

Helsingin MaatalousKonemessuilla 15.–17.11.2018 on ennätysmäärä maatalouden uutuustuotteita. Alan medioiden toimittajista koostuva raati on valinnut uutuustuotekilpailuun ilmoitettujen uutuustuotteiden joukosta kulta- ja hopeamitalistit. Raati on antanut myös kunniamainintoja.

Maatalouskoneuutuuksia arvostelleen raadin tärkeimpiä kriteerejä ovat olleet tuotteen merkitys maataloudelle, vaikutus kannattavuuteen ja prosessiin, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus sekä vaikutus työmäärään ja turvallisuuteen. Palkittu uutuustuote on voinut olla myös toiminnallisuus, jonka soveltaminen tuo huomattavaa parannusta olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun. Uutuustuotteiden palkintoraadissa ovat vaikuttaneet Veikko Niittymaa Maaseudun Tulevaisuudesta, Uolevi Oristo Koneviestistä, Seppo Pentti Urakointi Uutisista ja Pentti Törmä Käytännön Maamiehestä. MaatalousKonemessujen uutuustuotekilpailuun ilmoitettiin yhteensä lähes 80 tuotetta.

Kaksi kultamitalistia

Kultamitalisteiksi raati on valinnut ELHO Cobra 7710 T/ELHO Cobra 7710 W -tarkkuussilppurit sekä ZM-GROW -hivenaineliuoksen.



ELHO Cobra 7710 on suuritehoinen traktorikäyttöinen tarkkuussilppuri, josta on olemassa kaksi eri mallia. Cobra 7710 T on hinattava ja Cobra 7710 W vaunumuotoinen silppuri. Cobran suunnittelussa lähtökohtana on ollut tehokkuus ja toimintavarmuus. Tuotekehityksen lähtökohtana on ollut panostaa muutamiin kriittisiin tarkkuussilppurin ominaisuuksiin, jotka muilla traktorikäyttöisillä koneilla ovat olleet heikkouksia. Traktorikäyttöinen silppuri on kustannustehokas ratkaisu verrattuna ajosilppuriin, jossa maatilan isointa moottoria voidaan käyttää ainoastaan yhteen työtehtävään. Traktorikäyttöisellä silppurilla investoinnit pysyvät kurissa ja ympäristö säästyy.



ZM-GROW on suomalaiseen innovaatioon perustuva, sinkkiä ja mangaania sisältävä hivenaineliuos, jonka käytöllä estetään maaperässä esiintyvien sinkki- ja mangaanipuutosten aiheuttamia merkittäviä sadon menetyksiä. ZM-GROW-hivenaineliuos on valmistettu Suomessa kerätyistä alkaliparistoista, joten tuotteen sisältämät hivenaineet ovat kokonaan kierrätettyjä. Liuoksen valmistusmenetelmä on erittäin energiatehokas verrattuna neitseellisistä raaka-aineista tehtyihin hivenainetuotteisiin.





Kahdeksan hopeamitalistia

Uutuuskoneista hopealla palkitut tuotteet ovat Avant E6 -akkukäyttöinen pienkuormain, Bergmann Shuttle -noukinvaunut, Claas Disco 3200 FR C MOVE -etuniittolaite, Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti, Multiva Cerex -kylvölannoitin, Palax C750 -klapikone, Nokian Renkaiden Tractor King -traktorinrengas sekä Väderstad BreakMix -terät.

Avant E6 on maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen litiumakuilla varustettu pienkuormain.

on maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen litiumakuilla varustettu pienkuormain. Bergmann Shuttlen suuren tilavuuden säiliö lisää tehokkuutta, ja hydraulinen jousitus varmistaa tasaisen kulun epätasaisessakin maastossa.

suuren tilavuuden säiliö lisää tehokkuutta, ja hydraulinen jousitus varmistaa tasaisen kulun epätasaisessakin maastossa. BreakMix-terät on tarkoitettu käytettäviksi kaikkiin jäykkäpiikkisiin Väderstad-kultivaattoreihin. Nimensä mukaisesti terät murtavat ja sekoittavat, yhdistäen syvän muokkauksen hyödyt.

on tarkoitettu käytettäviksi kaikkiin jäykkäpiikkisiin Väderstad-kultivaattoreihin. Nimensä mukaisesti terät murtavat ja sekoittavat, yhdistäen syvän muokkauksen hyödyt. C750 -kone vastaa toivottuihin uudistuksiin ja tuo tullessaan myös muita täysin uusia ominaisuuksia.

-kone vastaa toivottuihin uudistuksiin ja tuo tullessaan myös muita täysin uusia ominaisuuksia. Disco MOVE liikkuu sekä vaakasuorassa että pystysuorassa traktorin nostolaitteesta riippumatta ja seuraa maaperän muotoa eikä traktoria.

liikkuu sekä vaakasuorassa että pystysuorassa traktorin nostolaitteesta riippumatta ja seuraa maaperän muotoa eikä traktoria. Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti on huhtikuussa julkaistu malli, joka on toteutettu maidontuottajien toiveet ja eläinten hyvinvointi huomioiden.

-lypsyrobotti on huhtikuussa julkaistu malli, joka on toteutettu maidontuottajien toiveet ja eläinten hyvinvointi huomioiden. Multiva Cerex -kylvölannoitin on tarkoitettu kynnetyn, kevytmuokatun ja minimimuokatun maan kylvöön.

-kylvölannoitin on tarkoitettu kynnetyn, kevytmuokatun ja minimimuokatun maan kylvöön. Nokian Tractor King on täydellinen traktorinrengas vaikeimpiin olosuhteisiin, niin metsä-, maansiirto- kuin tienrakennuskäytössä oleviin traktoreihin.

Yksitoista kunniamainintaa

Lisäksi uutuustuotteiden raati on antanut kunniamaininnan seuraaville tuotteille:

Amazone EasyCheck-testimatot

Case IH ActiveDrive8 -vaihteisto

DCM M42 Isobus -pintalevitin

Junkkari W700 -kylvölannoitin

Kivi-Pekka 7 -kivenkeräyskone

New Holland Dynamic Command –vaihteisto

Jussi Mantsinen ympäristön liukkaudentorjuntatuotteet

SmartSort-värilajittelija

Valtran Respa, sähkökäyttöinen ohjaamon pölynhallintajärjestelmä

Väderstad AR -applikaatio

Xarvio Scouting -älypuhelinsovellus

Palkitut tuotteet ovat merkitty myös tapahtumassa. Kaikki uutuustuotekilpailuun osallistuneet tuotteet tunnistaa uutuustuote-tarrasta.

