MaatalousKonemessujen vastaanotto ylittänyt kaikki odotukset

Uusi maatalouskoneiden ja maatalouden tuotantopanosten kaupan tapahtuma, MaatalousKonemessut, on otettu positiivisesti vastaan markkinoilla. Hallitila varattiin jo kertaalleen loppuun, mutta kumppanien pienennettyä omia osastojaan on saatu lisää varattavaa tilaa uusille näytteilleasettajille. Messut järjestetään 15. – 17.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä.



Syksyn maatalouskonemessujen hulppeat hallineliöt on otettu innolla vastaan. Messuja varten varatut 33 000 neliön hallitilat, Messukeskuksen kaksi suurinta hallia, varattiin ennätysajassa loppuun. Messujen järjestäjäkumppanit pienensivät kuitenkin omia osastojaan, jotta messuille saadaan mahtumaan alan tarjonta kattavasti. Suurimmat osastot ovat edelleen yli 4500 neliöisiä, eli nähtävää niillä riittää. Vuoden 2020 messuille suunnitellaan jo 15 000 lisäneliön käyttöönottoa. Tällöin messuilla olisi käytössä 48 000 neliötä hallitilaa sekä reilut ulkoalueet ja Messukeskuksen kokoustilat.

Nyt messutilaa on taas tarjolla

Messut järjestetään yhteistyössä AGCO Suomen, Agritekin, Hankkijan, Lantmännen Agron , NHK-keskuksen ja Turun Konekeskuksen kanssa. ”Kumppanuusneuvotteluita on käynnissä useita ja uusiakin ehditään vielä aloittamaan. Haluamme tehdä tapahtumaa yhdessä alan toimijoiden kanssa ja alan mukaan saaminen laajasti on tärkeätä”, toteaa konseptikehittäjä Leo Potkonen Messukeskuksesta.



Tapahtumassa esitellään koneiden lisäksi kasvinviljely- ja karjatilojen muutkin keskeiset tuotantopanokset ja palvelut. Mukana on siis myös rehuteollisuus, sekä lannoitteet, siemenet, kasvinsuojeluaineet, rakennukset ja tarvikkeet.

Lisätty todellisuus ympäröi kävijän



Messukeskuksen monipuoliset palvelut tuo MaatalousKonemessuille myös täysin uusia kokemuksia. Ainutlaatuisin palvelu on lisätty todellisuus, Augmented Reality, joka on käytössä ensi syksyn messuilla. Kyseessä on Suomen ensimmäinen kaupallinen tässä laajuudessa toteuttava AR-ratkaisu. Messukeskuksen AR-ratkaisu on myös maailman ensimmäinen kävijän täysin ympäröivä AR-maailma.

MaatalousKonemessut järjestetään 15. - 17.11.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Näyttelytilojen lisäksi tapahtuman käytössä on kokous- ja kongressitilat asiantuntijaluentoihin ja seminaareihin sekä laajat ulkoalueet testi- ja koeajoihin.

www.maatalouskonemessut.fi, #maatalouskonemessut



Lisätietoja:

Konseptikehittäjä Leo Potkonen, Messukeskus, 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com

Tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus puh. 050 3760 804, teija.armanto@messukeskus.com

Tapahtuman logo: http://mediabank.messukeskus.com



Messukeskus on Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumapaikka, jossa järjestetään vuosittain 75 ammatti- ja yleisömessutapahtumaa ja 2 200 kokousta ja kongressia. Tilaisuuksissa käy 1 100 000 kävijää, joista 10 000 on median edustajia/bloggaajia. Messukeskuksessa on 40 kokoustilaa, 7 hallia, 58 000 m² , runsaasti ulkoalueita, Amfi-sali 4 400 hengelle, 21 kahvilaa ja ravintolaa, 244 hotellihuonetta ja 4 600 pysäköintipaikkaa

www.messukeskus.com