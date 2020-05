Maataloustöihin hakeutunut ennätysmäärä, mutta osaavasta työvoimasta yhä pulaa – TöitäSuomesta -kampanjassa etsitään tekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan työhön

Koronakevään vaikutus kausityövoiman saatavuuteen on herättänyt paljon julkista keskustelua. Ulkomaisen työvoiman lisäksi tarve on yhä löytää noin 10 000 työntekijää Suomesta. Työnantajat ovat löytäneet osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, mutta tarve on yhä suuri. Suurimmat haasteet ovat olleet oikeanlaisen työvoiman löytämisessä ja sitä taklataan nyt uudenlaisella viestintäkampanjalla.

Hallitus teki 6.5. linjauksen maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta. Linjaus koskee sekä ulkomaisen kausityövoiman maahantuloa että kotimaisen työvoiman kannusteita.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Kylät ovat keskittäneet maaseudun työnhaun töitäsuomesta.fi-sivustolle. Maksuttomaan palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työnhakijaa ja -tarjoajaa, ja sivusto on kerännyt kuukauden aikana yli 80 000 kävijää. Hakemuksista on usein kuitenkin tullut ilmi, että maatalouden työnkuvien raskautta ja soveltuvan koulutuksen tarvetta ei täysin ymmärretä. Tätä taklatakseen Töitä Suomesta Oy on MTK:n johdolla aloittanut uuden viestintäkampanjan. Kampanjan rahoittaa Maaseuturahasto.

- Poikkeustekijä-kampanjalla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta muun muassa kampanjafilmin ja kohdennetun mainonnan voimin. Tämän lisäksi julkaisemme videomateriaalia suomalaisilta tiloilta esitelläksemme maataloustyön arkea, ja kokoamme entistä enemmän infoa Töitä Suomesta -sivustolle. Tavoitteemme on herättää maaseudun töistä kiinnostus, mikä toisi lisää kausityöntekijöitä maatiloille myös poikkeustilan jälkeen, kertoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Valtaosa maatalouden työstä tehdään kotimaisella työvoimalla

Suomalaisilla maatiloilla työskentelee vuosittain paljon ulkomaisia työntekijöitä kausiluonteisesti. Siitä huolimatta suurin osa suomalaisesta ruoantuotannosta tehdään omin voimin. Kausityövoimaa suurella volyymilla korvattaessa on kuitenkin huomattu, että kotimaisilla hakijoilla on usein joko puutteelliset tiedot maatalouden työnkuvista tai tilanne, jossa he eivät pysty täysin sitoutumaan maaseudun tarjoamiin töihin. Tilojen osalta palkkauksen haasteena on maatalouden heikko kannattavuus.

- Suomesta tulee paljon esimerkiksi omista töistään lomautettuja hakijoita. He eivät usein kuitenkaan pysty täysin sitoutumaan heille tarjottaviin työpaikkoihin, koska heidät saatetaan kutsua takaisin oman alansa töihin jo esimerkiksi kesäkuussa. Työnantajan kannalta on riski palkata ja kouluttaa tällaista työvoimaa, Mäki-Hakola kertoo.

Mäki-Hakolan mukaan työntekijöiden soveltuvuutta arvioitaessa tarkastellaan heidän aikaisempaa työkokemustaan ja taustaansa.

- Tilat hakevat ensisijaisesti henkilöitä, joilla on tietämystä maatalouden työnkuvista sekä taustaa jonkinlaisesta fyysisestä työstä. Kokemus maatalouden töistä ei ole välttämätön – sitoutuminen ja ymmärrys työn luonteesta riittävät. Poikkeava tilanne vaatii kuitenkin poikkeuksellisia tekijöitä, eli heitä, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen, Mäki-Hakola summaa.

TöitäSuomesta -kampanjan on suunnitellut viestintätoimisto Miltton. Kampanjan takana ovat Töitä Suomesta Oy:n taustajärjestöt MTK, ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Kylät ry.

