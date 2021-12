Maataloustukia hakeneiden tilojen peltotarkastukset valmistuneet Kainuussa

Maataloustukia hakeneiden tilojen peltotarkastukset ovat valmistuneet. Ruokavirasto valitsee vuosittain osan tuenhakijoista tilalla tehtävän tarkastuksen kohteeksi. Tarkastuksissa varmistetaan tukiehtojen noudattaminen ja tukien myöntämisen oikeellisuus.

Normaalivuosina valvottavien määrä on yli 5 % tuenhakijoista, mutta koronapandemian vuoksi EU:ssa on jo toisena vuotena peräkkäin tarkastusmäärä alennettu noin 3 %:iin. Myös eläinpalkkioihin ja eläinten merkintöihin liittyviä tarkastuksia on tehty reilulla 3 prosentilla eläintiloista.

Valvonnat alkavat vuosittain peltotukien hakuajan päätyttyä kesäkuun puolivälin jälkeen ja tarkastuksia tehdään marraskuulle asti.

Tänä vuonna kokotilan valvontaan valikoitui 24 tilaa tuenhakijoista. Tiloilla on käyty valvomassa kaikki tukien piiriin ilmoitetut kasvulohkot, niiden kasvustot ja lohkorajojen oikeellisuus. Lisäksi tarkastelussa olivat tukiin liittyvät täydentävät ehdot, esimerkiksi hyvä viljelytapa, suojakaistat ja lannankäsittely. Kyseisillä tiloilla tehdään tarkastuksen toinen osa talviaikana tilojen ympäristötuen ja täydentävien ehtojen asiakirjavalvonnalla.

Harrasteviljelijöiden rikkaruohottuneet ja vesakoituvat nurmipellot yleisin tukiehtopuute

Yleinen havainto viljelijätukien tarkastuksissa oli, että tiloilla, joiden päätoimeentulo tulee maataloudesta, viljely on valtaosin tukiehtojen mukaista. Tiloilla, joilla toiminta on sivutoimista tai harrasteluontoista, peltoviljely ei aina ole tukiehtojen mukaista. Puutteita ilmeni erityisesti nurmipeltojen osalta.

Kokotilavalvonnassa olleista 24 tilasta 15 tilalla peltojen hoito ja viljely oli tukiehtojen mukaista tai tilalle tuli korkeintaan pientä tukialan leikkausta. Kuitenkin kolmasosalle tarkastetuista eli 9 tilalle tuli ylimääräistä pinta-alasanktiota ja lisäksi täydentävien ehtojen seuraamusta.

Täydentävien ehtojen rikkomuksista yleisin oli rikkaruohottuneet nurmi- tai kesantopellot. Nurmipeltojen huonokuntoisuus ja kasvustojen rikkaruohoisuus on yleistynyt entisestään tällä ohjelmakaudella sadonkorjuuvelvoitteen poistumisen takia ja varsinkin tiloilla, joilla ei ole markkinoita nurmisadolleen.

Uudella vuonna 2023 alkavalla ohjelmakaudella on tulossa nurmipeltojen tukiehtoihin vuosittainen hoitovelvoite, mikä parantanee nurmipeltojen kuntoa Kainuussakin.