Maatilayrittäjille neuvoja edullisesti

Maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo2020 on maatilayrittäjille suunnattu palvelu, jolla maatila saa neuvontaa ja asiantuntijapalveluita edullisesti. Viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.

Maatalouden hoitamiseen kohdistuu monenlaisia haasteita. Maatilojen neuvonnan Neuvo2020 -palvelun kautta saa asiantuntija-apua tilan kehittämistoimenpiteisiin sekä talouden ja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun. Palvelua tarjoavan neuvojan saa tarvittaessa avuksi myös tukiehtojen ja säädösten tulkitsemiseen. Neuvontaa annetaan maatilan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden.

Kainuun ELY-keskuksen maaseutupalvelujen yritysasiantuntija Eeva Heikkisen mukaan osa tiloista käyttää Neuvo–palveluita aktiivisesti, mutta osa ei ole vielä niitä käyttänyt lainkaan.

- Asiantuntijapalveluiden käytössä ei kannata aikailla. Maatalouteen kohdistuu monenlaisia haasteita, eikä kaikkea tarvitse itse selvittää. Säästää aikaa, kun kysyy asiantuntijalta, Heikkinen rohkaisee.

Eniten neuvontaa Kainuun maatiloille on annettu tekemällä terveydenhuoltosuunnitelmia sekä opastettu ympäristökorvauksiin, kilpailukyvyn parantamiseen sekä luomuun liittyvissä asioissa. Kainuussa palvelua on käyttänyt yli 400 maatilaa, mikä on reilusti yli puolet vuonna 2020 tukea hakeneista tiloista.

Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 kautta jokaiselle maatilalle varattu tukikiintiö nousee 15 000 euroon vuosille 2021–22. Neuvo2020 -palvelun varat tulevat osana Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. EU-maaseuturahastosta rahoitettavat neuvonnat jatkuvat nykyisillä ehdoilla vielä vuosien 2021-22 ajan. Viljelijät voivat tilata neuvonnan heti, kun EU on hyväksynyt rahoituskauden varojen käyttöönoton. Neuvontaa antavat muun muassa ProAgriat ja terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit.

Maatilojen neuvontaa (Neuvo2020) kannattaa käyttää, jos esimerkiksi