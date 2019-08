Maauimalassa biletetään lauantaina Hawaii-tyyliin

Lauantaina 17.8. klo 17-22 järjestetään Leppävaaran maauimalassa toistamiseen nuorten maauimalabileet. Aikuisilta on pääsy kielletty, sillä Hawaii-teemaisiin bileisiin pääsevät ainoastaan 7.-luokkalaiset - 17-vuotiaat. Tapahtuma on maksuton ja siellä on mm. merenneitouintia, vesikävelypallo, allasdisco, monenlaista pelailua, hodaribaari sekä mocktaileja.

Viime vuoden maauimalabileissä nähtiin upea auringonlasku. Kuva: Tia Tikkanen

Nuorilla on toistamiseen tilaisuus vallata koko maauimala! Viime vuonna tapahtuma oli täynnä, kun paikalla oli 300 nuorta. Tänä vuonna on varauduttu 500 osallistujaan. "Odotukset ovat korkealla, sillä viime vuoden bileet olivat todella onnistuneet", kertoo liikunnanohjaaja Mia Bäck maauimalabileitä järjestävästä tiimistä. "Nuoret heittäytyivät upeasti mukaan ja loivat tunnelman, jossa mentiin muun muassa spontaanisti macarenaa ympäri allasta, tanssittiin kilpaa ja fiilisteltiin." Samaa mieltä on myös nuorisonohjaaja Tuija Junttila Leppävaaran nuorisotilalta. "Nuoret tulivat ihan erikseen kiittelemään kivasta tapahtumasta. Huippua tapahtumaa ollaan tekemässä myös tänä vuonna!" Maauimalabileissä on monenlaista koettavaa: Vesikävelypallo

Wibit-rata

Merenneitouintia

Suppailua

Puhallettava futiskenttä

Puhallettava darts

Allasdisco

Mocktaileja ja hodareita

Nuori Espoo -paku toimintavälineineen

