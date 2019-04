Mackmyra, Fourkind ja Microsoft Azure julkaisevat maailman ensimmäisen tekoälyn generoiman viskin

Ruotsalainen viskivalmistaja Mackmyra juhlii 20-vuotiasta taivaltaan ja julkaisee tekoälyn avulla generoidun viskin, joka on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Fourkind-konsulttiyrityksen kanssa. Viski julkaistaan The Next Web -konferenssissa Amsterdamissa 9.-10. toukokuuta.

Mackmyra on pohjoismaisen viskin valmistuksen pioneeri, joka on valmistanut viskiä vuodesta 1999. Mackmyran viskit tehdään ruotsalaisista raaka-aineista, ilman lisäaineita ja käyttäen ympäristöystävällisiä tislausmenetelmiä. Mackmyran palkittujen viskien lisäksi yritys on myös valmistanut Giniä vuodesta 2017 toisen tislaamon, Mackmyra Lab Distilleryn kautta. Mackmyra on listautunut Nasdaq First North Stockholm -pörssiin. Fourkind on konsultointitoimisto, joka työskentelee strategiakonsultoinnin ja luovien teknologiatalojen välimaastossa. Fourkindilla on tällä hetkellä tiimit Helsingissä ja Amsterdamissa, sekä useita korkean profiilin asiakkuuksia molemmissa maissa. Microsoft Azure on Microsoftin julkinen pilvipalvelu. Azure tarjoaa laajan ja kasvavan valikoiman erilaisia valmiita pilvipalvelukomponentteja esimerkiksi suurten datamassojen analysointiin ja koneoppimiseen. Lisätietoja: ai-whisky.com

Avainsanat aiamsterdamhelsinkikoneoppiminenkonsultointiruotsitekoälytislaamovientiviski

