Mahanpohjaa kutkuttavia käänteitä ja huimaa nopeutta - Taiga alkaa piirtyä Helsingin siluettiin.

Linnanmäki julkisti alkukeväästä huvipuiston suurimman laitehankinnan saapuvan puistoon vuonna 2019. Taiga-nimisen huikean ratalaitteen perustuksia on valmisteltu koko vuoden ajan ja pian varsinaiset pystytystyöt alkavat. Taigan mahanpohjaa kutkuttavia käänteitä pääsee kokemaan Valokarnevaalin ajan elokuvateatteri Kinossa maksutta.

Eurooppalaisen Intamin-ratalaiteyrityksen toimittama kirkkaansinisen värinen Taiga-laite alkaa hiljalleen rakentua Linnanmäelle. Yli kilometrin pituinen rata tulee valmistuessaan kohoamaan yli 50 metriin.

- Perustusten teko on edennyt sujuvasti. Mahtavan ratalaitteen jalkojen anturoita on valettu koko kauden ajan, jotta nyt voimme aloittaa radan varsinaisen kokoamisen. Pystytyksen vuoksi Linnanmäelle on rakennettu syyskuun lopulla korkeuksiin kohoava nosturi, joka näkyykin pitkälle kaupunkiin. Tällä viikolla aloitamme noin 250 ratajalan pystytyksen, kertoo Linnanmäen tekninen johtaja Anssi Tamminen ja jatkaa:

- Edessä on monien kuukausien mielenkiintoinen rakennushanke, ennen kuin innostuneet asiakkaamme pääsevät uuden ratalaitteen kyytiin. Helsinkiläiset pääsevät seuraamaan kauempaankin radan rakentumista, sillä Taiga alkaa hiljalleen piirtyä kaupungin siluettiin.

Maailmanluokan ratalaite on 1104 metriä pitkä, 52 metriä korkea ja sen huippunopeus on 106 km/h. Radan toimittaa Intamin, joka on yksi maailman mielenkiintoisimmista ratalaitevalmistajista. Rataan tulee monia erikoisia efektejä, kuten ”Top Hat”, joka nimensä mukaisesti seuraa silinterinmuotoa ja kutkuttaa makeasti huvittelijoita mahanpohjasta. Taiga tulee leikittelemään myös painottomuudella, sillä monessa eri kohdassa se antaa tunteen, että huvittelija nousee penkistä. Lisäksi radalla mennään neljä kertaa pää ylösalaisin, kerran myös Tulireki-ratalaitteen yllä.

- Uskomme, että Taiga on yksi ensi vuoden kiinnostavimmista ratalaitehankkeista myös kansainvälisesti. Olemme suunnittelussamme ottaneet mallia monista maailman huvipuistoista, panostaen itse rataominaisuuksien lisäksi mm. jonotusalueen teemoitukseen sekä tarjoamalla todellisille ratalaitefaneille ensimmäistä kertaa Linnanmäellä oikopolkua jonotukseen, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Myöskin uutuutena Linnanmäellä, huikean rata-ajelun päätteeksi huvittelijat johdatetaan myymälään, jossa pääsee tutustumaan erilaisiin Taiga-teemoitettuihin fanituotteisiin.

Seuraavan kymmenen päivän ajan innostuneille ratalaitefaneille tarjotaan mahdollisuutta kokea, miltä kaksi kertaa laukaistava ja neljä kertaa huvittelijat ylösalaisin vievä Taiga tulee tuntumaan. Linnanmäen Kino-elokuvateatterissa pyörii 11.-21.10. ajan Taigan ajovideo, joka antaa esimakua mahtavasta laiteuutuudesta.

Huvipuistokauden päättää Valokarnevaali täynnä loistavia tähtihetkiä, jotka Ivana Helsingin Paola ja Pirjo Suhonen ovat suunnitelleet tapahtumaan yhdessä Linnanmäen kanssa.