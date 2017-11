Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen eriarvoisia

Professori Hannu Salovaara on Agronomiliiton Vuoden Vaikuttaja 24.10.2015 21:30 | Tiedote

/// Tiedote julkaisuvapaa 24.10.2015 klo 21.30 /// Professori Hannu Salovaara on Suomen viljateknologian isä. Hän on toiminut alan ensimmäisenä professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 1987 lähtien ja edistänyt ratkaisevalla tavalla tieteenalansa tietämystä ja osaamista. Salovaara on kehittänyt aktiivisesti viljaan liittyviä innovaatioita ja toiminut kiinteässä yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Salovaara näkee, että toiminnan lähtökohdat ja tarpeet tulevat aina yhteiskunnasta.