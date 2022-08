Mahla-Forest tilamyymälä ja sadat muut avaavat ovensa Lähiruokapäivänä 10. syyskuuta!

Lähiruokapäivän aikana yleisöllä on mahdollisuus tutustua erilaisten tuottajien toimintaan sekä ostaa tuoreita raaka-aineita suoraan tekijöiltä ympäri Suomen. Eri kohteissa kävijöillä on mahdollisuus tutustua muun muassa paikan eläimiin, koneisiin, tuotannon prosesseihin, pihapiiriin, lähiruokaan, makujen maailmaan sekä maaseudun elämyksiin.

- Toivon, että moni lähtee tiloille ja tukee maaseutuyrittäjiä, sillä he ovat Suomen selkäranka ja varmistavat, että meillä on kaupassakin ruokaa. Tiloille meneminen ja niiden tukeminen on hyvin tärkeää, joten menkää sankoin joukoin ympäri ämpäri Suomea kiertämään tiloja, Aino-Maaria Tarkiainen kehottaa.

Mahla-Forest on hieman erilainen maaseutuyritys, joka haluaa tuoda esiin luonnon raaka-aineiden monipuolisuutta ja -käyttöisyyttä. Heiltä voi Lähiruokapäivänä ostaa koivun mahlasta sekä monesta muustakin raaka-aineesta valmistettuja tuotteita. Saatavilla on esimerkiksi eräkeittoa ja koivunmahlasiirapista valmistettuja jälkiruokia. '

Vieraat pääsevät osallistumaan sadonkorjuun juoman valmistamiseen sekä maistelemaan juomia. Tehdaskierroksellekin voi lähteä tasatunnein. - Lähdemme ilolla mukaan tähän päivään ja on ihanaa päästä tapaamaan ihmisiä. Odotan jännityksellä, miten päivä tulee menemään, mutta uskon, että se tulee olemaan todella mukava syyspäivä ihanien vieraiden kanssa, Tarkiainen toteaa.

Valtakunnallinen Lähiruokapäivä järjestetään jo seitsemättä kertaa ja osallistuvia toimijoita riittää ympäri Suomen. Lähiruokapäivä on oikea maku- ja elämysmatka suomalaisen lähiruuan pariin: päivän aikana pääsee tutustumaan lähialueen ruoantuottajien monipuoliseen kirjoon, aina perinteisistä maatiloista riistayhdistyksiin, pienpanimoihin ja jatkojalostajiin.

Mukaan ovensa avaamaan kutsutaan ruoantuottajien ohella erilaisia maaseudun toimijoita ja yrityksiä aina matkailu- ja elämyspalveluista erilaisiin yhdistyksiin ja ruoka-alan ammattilaisiin.

Osallistuvien tilojen, muiden kohteiden hakutoiminto sekä lisätietoa Lähiruokapäivästä löytyy osoitteesta www.lähiruokapäivä.fi. Lähiruokapäivän järjestäjäksi taas voi ilmoittautua tapahtumapäivään 10.9.2022 mennessä osoitteessa www.ostatilalta.fi/ryhdy-jarjestajaksi/.

Mahla-Forest kertoo mielellään lisää oman tilansa antimista ja toiminnasta!