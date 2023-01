Maidontuotanto on murroksessa myös Kainuussa

Viime vuonna lähetetty maitomäärä väheni 1,478 miljoonaa litraa - vähän yli 2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Maidonlähettäjien määrä väheni vajaa 4 %. Vuonna 2017 on maidontuotanto ollut lähes samalla tasolla.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Vuonna 1996 maidontuottajia oli Kainuussa (Vaala poisluettuna) vielä 891 ja tuotettu maitomäärä 58 miljoonaa litraa. Reilun kahdenkymmenenviiden vuoden aikana tuottajien määrä on pudonnut yli 80 %, mutta tästä huolimatta tuotanto on kasvanut noin 10 %.

Tilakoko on kasvanut merkittävästi, mikä on edellyttänyt isoja investointeja rakennuksiin, koneisiin, eläimiin ja osaamiseen. Vuonna 2022 keskimääräinen maidontuotanto oli 439 000 litraa/tila. Tilakohtainen keskituotos on noussut reilusti yli kuusinkertaiseksi 25 vuodessa.

Vuonna 2022 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Kajaanissa 0,2 miljoonaa litraa. Kasvua tapahtui myös Kuhmossa ja Hyrynsalmella. Näissä kunnissa ovat valmistuneet viimeisimmät isommat navettainvestoinnit. Syksyllä 2019 Kuhmossa oli kolmet navetta-avajaiset. Kajaanissa, Hyrynsalmella ja Kuhmossa valmistui uusi tuotantorakennus vuonna 2020. Kainuun kunnista selkeästi eniten laskua maitomäärässä oli Puolangalla 0,6 miljoonan litran verran.

Puolangalla tilakohtainen maidon keskituotos vuonna 2022 oli yli kaksinkertainen (894 000 litraa) verrattuna koko Kainuun vastaavaan maitomäärään (439 000 litraa). Kainuun tilakohtainen maidon keskituotos nousi vuonna 2022 yhden prosentin (5 000 litraa). Alhaisimmillaan tilakohtainen keskituotos oli Paltamossa.

Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka

Kainuun ELY-keskuksen yhtenä tavoitteena alkaneen uuden CAP27 suunnitelmakautena on säilyttää maataloustuotannon määrä ennallaan. Maidontuotannon osalta tavoite on täyttynyt, mutta kahtena edellisenä vuotena maidontuotanto on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna.

Maidontuotannon laskua voidaan selittää investointien vähentymisellä sekä tuotannosta luopuvilla tiloilla. Maidontuotannon investointihalukkuutta on hillinnyt muun muassa Valion siirtyminen maidonhankinnassa sopimustuotantoon 2019. Myös nopea tuotantokustannusten hinnannousu on heikentänyt kannattavuutta. Tulevien investointien kustannusten ja kannattavuuden arviointi on ollut haastavaa. Monella pienemmällä maatilalla tilan kehittämistä ei ole nähty kannattavana, mikäli tuotannolle ei ole ollut jatkajaa tiedossa.

Investoiminen muun muassa eläinten hyvinvointiin, työympäristön parantamiseen, aurinkoenergiaan ja muihin kohteisiin ovat mahdollistaneet maidontuotannon kehittämisen nykyisissä puitteissa. Maitotiloilla on myös uudisrakennus- ja laajennusinvestointisuunnitelmia tuotannon kehittämiseen. Sukupolvenvaihdokset ja investoinnit maatiloilla ovat erittäin tärkeitä maatalouden ja maidontuotannon jatkuvuuden kannalta.

Liitteissä maitomäärien ja -tilojen kehitys Kainuussa. Taulukot koottu Osuuskunta Maitosuomen ja Osuuskunta Pohjolan Maidon antamista tiedoista.