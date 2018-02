Mainonnan ammattilainen ohjaa dataa, ei toisin päin

Mainostoimisto Mediaportaan uusien osakkaiden mielestä data ei ole vastaus kaikkeen, moniosaajuus on puutteellista ammattitaitoa ja omaa myyntiä tärkeämpi tavoite on tuoda asiakkaan liiketoimintaan oikeaa lisäarvoa.

Multitaskaus ja moniosaaminen ovat sanoja, jotka kääntyvät oikeassa elämässä työtehtävien pintaraapaisuksi. Tamperelaisessa mainostoimisto Mediaportaassa ammattitaidon mittari on ymmärtää asioita laajasti ja samalla hallita oma erityisalansa syvällisesti.

Markkinoinnin maailmassa parhaiden osaajien urapolut ovat tallaajansa näköisiä. Alan hektinen tahti tekee parhaastakin koulutuksesta hetkessä vanhentuneen; todellista osaamista voi hankkia vain menemällä määrätietoisesti eteenpäin. Siksi Mediaporras panostaa siihen, että sen asiantuntijoiden ammattitaidon yhteenlaskettu summa olisi enemmän kuin pelkät osaset.

- Meillä koko tiimi ymmärtää kokonaisuuden ja ruokkii ideoita omalta näkökantiltaan, mutta lopputuloksen hioo aina kulloisenkin työn erityisosaaja, kertoo Mediaportaan tuore toimitusjohtaja ja osakas Aapo-Lassi Kankaala.

Data pitää ideoida eloon

Data on tulevaisuuden öljy, kaiken pelastaja ja muita kuluneita vertauksia. Mediaportaalaisilla on sen arvosta oma näkemyksensä: datan hyödyntäminen läpi linjan on itsestäänselvyys, ei ratkaisu.

- Numerot ovat vain numeroita. Ne pitää värittää ideoiksi, jalostaa sisällöksi ja tarjoilla oikein, selventää uusi luova johtaja Sami Nieminen. Hän on Kankaalan tavoin tuore osakas.

Koko Mediaportaan tiimi on yhtä mieltä siitä, että data on loputon inspiraation lähde, joka ruokkii mielikuvitusta uusiin ulottuvuuksiin.

Asenteella ja avoimin kortein

Toimiva asiakassuhde voi olla vain läpinäkyvä ja siihen data on oiva apuväline. Mediaporras onkin kehittänyt perinteisten verkkoanalytiikan ja somemittariston rinnalle ROI-työkalun.

- Koska teemme Omasuunnittelija-asiakkaiden liiketoiminnan ytimessä isojakin päätöksiä, tahdomme näyttää heille tulokset helposti hahmoteltavassa muodossa, Kankaala kertoo.

Omasuunnittelija-asiakkaat ovat valinneet ulkoistaa markkinointipäällikön paikkansa. Yhden ihmisen sijaan saappaita täyttää silloin koko toimiston väki erilaisine erityisosaamisineen – ja tulosta syntyy.

- Meillä kaikki painavat johtoa myöten kädet savessa. Haluamme ensisijaisesti tuoda oikeaa lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle, se palkitsee kyllä itsensä, Nieminen summaa.

Toimitusjohtaja Aapo-Lassi Kankaala ja luova johtaja Sami Nieminen ovat tamperelaisen mainostoimisto Mediaportaan uusia osakkaita. Vanhoina osakkaina jatkavat strategi ja hallituksen puheenjohtaja Juha Siirtola sekä myyntipäällikkö Esa Ylikoski.