Maisemakuvia Suomesta soi tutuin ja uusin sävelin

Auton vuosikymmeniä Suomessa -valokuvanäyttely Kangasala-talossa 9.9. saakka 7.8.2018 11:11 | Tiedote

Valokuvaaja Matti Vuorimaa kuvasi Tekniikan Maailma -lehdelle autoilun historiaa käsittelevän Autoilun vuosikymmeniä -juttusarjan vuonna 1985. Juttusarjan valokuvista koottu Auton vuosikymmeniä Suomessa -näyttely on nähtävillä Kangasala-talon toisessa kerroksessa 9.9.2018 saakka. Valokuvien rinnalla nähdään toimittaja Jussi Juurikkalan samaa juttusarjaa varten laatimia tekstikatkelmia. Valokuvasuurennokset on saatu Vehoniemen automuseosta, joka aikoinaan hankki valokuvissa nähtävät ajoneuvot, autoiluvarusteet, puvut ja asusteet. Matti Vuorimaa (1948–2016) toimi Tekniikan Maailma -lehden valokuvaajana yli neljännesvuosisadan ajan. Uransa aikana hän kuvasi autoja uutis- ja koeajokuvista vertailutestien, suurten autonäyttelykatsausten ja laajojen erikoisartikkelien kuviin. Ennen uraansa Tekniikan Maailma -lehdessä Vuorimaa opiskeli New York Institute of Photography´ssa ja työskenteli New Yorkissa valokuvaaja Stanford Smilow´n assistenttina. Hän työskenteli lyhyen aikaa myös freelance-kuva