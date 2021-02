Maitomaa mukana pohjoissavolaisessa ilmastotyössä

Suonenjokelainen meijeriosuuskunta Maitomaa osallistuu Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hankkeeseen, joka kokoaa paikalliset organisaatiot yhteistyöhön ilmaston hyväksi. Maitomaa odottaa verkostolta yhteisten rajapintojen löytymistä konkreettisten ilmastotoimenpiteiden kehittämiseksi.

Osuuskunta Maitomaa on mukana Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -työssä, joka rakentaa paikallista verkostoa kestävän ja vähähiilisen talouden tueksi. Verkostoon kuuluu muun muassa Kuopion kaupunki, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ilmatieteen laitos.

Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat nousseet yli satavuotiaan meijerin toiminnassa yhä tärkeämpään rooliin. Toimitusjohtaja Markku Iivonen näkee hankkeeseen osallistumisen mahdollisuutena kehittää ilmaston kannalta parempia ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja panostaa Maitomaan vastuullisuuteen edelleen:

– Hankkeen kautta haetaan lisämahdollisuuksia pienentää Maitomaan ja koko toimitusketjun hiilijalanjälkeä. Verkosto luo yhteyksiä, joita muuten ei ehkä olisi syntynyt. Kun ymmärrys muiden toiminnasta lisääntyy, voi löytyä yhtymäkohtia ja niiden kautta konkreettisia toimenpiteitä ilmaston hyväksi. Toisen kanssa voi päästä pidemmälle kuin yksin.

Ilmastotekoja meijerin arjessa

Viime vuonna Maitomaa käynnisti laskennan maitoketjunsa hiilipäästöistä. Siinä selvitetään syntyvät päästöt tiloilta maitotölkkeihin asti ja määritetään jokaiselle tilalle oma hiilijalanjälki. Laskennassa hyväksi todetut käytänteet jaetaan kaikkien tuottajien tietoon. Myös Itä-Suomessa muuta maata yleisempien kivennäismaiden vaikutuksia maidontuotannon hiilipäästöihin tutkitaan ja verrataan turvemaiden vastaaviin vaikutuksiin.

Toimitusjohtajan mukaan Maitomaan tekemistä ohjaa pyrkimys katsoa tulevaan ja viedä kehitystä oikeaan suuntaan. Maidontuotannossa se tarkoittaa mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen tavoittelemista sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista. Siksi kestävämpiä ratkaisuja haetaan aktiivisesti tuotantoketjun eri vaiheisiin.

– Logistiikkaan ja pakkauksiin puntaroimme alati uusia ilmastoystävällisempiä ratkaisuja, ja meijerimme hävikkiä olemme vähentäneet arvoketjuanalyysin opeilla. Uskomme vahvasti, että omaan toimintaamme vaikuttamalla saamme aikaan enemmän kuin ulkopuolisella kompensoinnilla. Keskitymme päästöjen vähentämiseen ja otamme pieniä askelia ison asian eteen, Iivonen kuvaa.

Uusien ratkaisujen lisäksi muuttuva maailma on tuonut Maitomaan valikoimaan myös uusia makuja. Vuodesta 2020 alkaen meijeri on valmistanut maitotuotteiden lisäksi tuotteita kaurasta.

Hiilineutraali maakunta -hankkeen projektityöntekijä Saara Hanhela kiittää Maitomaata mallin näyttämisestä.

– Maitomaa on innostava esimerkki siitä, miten perinteinen ala voi olla etunojassa edistämässä vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta. On hienoa, että Maitomaa pohjoissavolaisena meijerinä on mukana rakentamassa hiilineutraalia maakuntaa, Hanhela kommentoi.