Maitomaa uskoo suomalaiseen maitoon – yli 100-vuotias meijeri tekee 10 miljoonan kasvuinvestoinnin

Meijeriosuuskunta Maitomaa satsaa maidonjalostukseen noin 10 miljoonan euron investoinnilla. Pohjois-Savossa Suonenjoella sijaitsevan Maitomaan kotimaiset maitojalosteet tekevät kauppansa myös vaativiin vientimaihin.

Osuuskunta Maitomaa investoi uuteen, tehokkaaseen tuotantotilaan, joka nousee nykyisen tuotantolaitoksen viereen Suonenjoella. Jatkuvasti kasvanut Maitomaa jatkaa hyvää kehitystään, ja uudelle tuotantolaitokselle on nyt tarvetta.



- Ajat maitomarkkinoilla ovat haasteelliset, mutta sen vuoksi haluamme turvata kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Me Maitomaalla panostamme erityisesti maidon jalostusarvon nostamiseen. Uuden laitoksen päätuotteina tulevat olemaan erityisesti vientiin suunnatut, mukaan otettavat kuluttajatuotteet, Maitomaan toimitusjohtaja Mikko Sairanen sanoo.

Tuotantokapasiteettinsa kasvattamisen myötä osuuskunta tähyää entistä enemmän vientimarkkinoille myös niihin maihin, jotka vaativat tuotetoimittajalta erityisen paljon. Vientiluvat saadakseen toimijan on täytettävä vaativimmatkin kuluttajatuotesertifioinnit.

- Meillä on kokemusta viime vuosilta viennistä esimerkiksi Saudi-Arabiaan, ja tulemme jatkamaan sillä suunalla uusien vientimaiden kartoittamista. Myös niin sanotusti pienemmät markkina-alueet ovat riittävän suuria suomalaisille yrityksille, koska niissä väestömäärä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Erilainen markkina vaatii muun muassa erilaisia pakkauksia ja hyväksymismenettelyjä tuotantolaitokselta, Sairanen lisää.

Tuoteuutuuksia ja uusia työpaikkoja

Laitosinvestoinnillaan Maitomaa turvaa tuotantonsa muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Tuotantolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vanhan energiakeskuksen purkamisella kesän 2018 aikana, ja uusien tilojen rakentaminen alkaa lokakuussa. Sairanen lupaa, että investoinnin myötä Maitomaa tulee tekemään rohkeita, totutusta poikkeavia avauksia kuluttajatuotesektorilla.

- Tuotannon tulisi olla käynnissä noin puolentoista vuoden kuluttua. Nykyinen tuotantotila on käynyt ahtaaksi, ja uusi rakennus mahdollistaa nykyisen tuotannon kasvattamisen. Investoinnin myötä saamme ennen kaikkea tilaa uusille tuotelinjoille ja tuotteille. Myös uusien työpaikkojen määrä kasvaa sitä mukaa, kun onnistumme kasvattamaan vientiämme, Sairanen kertoo.



Osuuskunta Maitomaa on Suomen kolmanneksi suurin maidon jalostaja, joka on toiminut vuodesta 1915 saakka. Osuuskunnan tuottajina on noin 180 maidontuottajaa. Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2017 oli 53,6 miljoonaa euroa.



