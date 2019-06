Maitovalaat saapuivat turvallisesti Islantiin

SEA LIFE Trust -säätiö ja lentoyhtiö Cargolux ovat iloisia voidessaan ilmoittaa, että maitovalaat ovat saapuneet turvallisesti Kiinasta Islantiin liki 9500 kilometrin matkan jälkeen. Little Grey ja Little White ovat hyvässä kunnossa Cargolux -lentoyhtiön lennon jälkeen ja valaat jatkavat matkaansa maailman ensimmäiseen avomerellä toimivaan maitovalaiden suojelukeskukseen.

Kaksi akvaariossa elänyttä maitovalasta ovat saapuneet turvallisesti Islantiin lähes 9500 kilometrin matkan jälkeen.

SEA LIFE Trust -järjestö vahvisti eilen illalla, että Little Grey ja Little White ovat saapuneet Keflavikin lentokentälle Islantiin, jolloin valaiden matkan ensimmäinen osa on suoritettu. Cargolux Airlines Intl. -lentoyhtiön järjestämä lento laskeutui Islantiin eilen iltapäivällä paikallista aikaa. Valaat jatkavat lentokentältä matkaa uuteen kotiinsa, Heimayen saarella sijaitsevaan suojelukeskukseen Islannin etelärannikolle.

Maitovalaat siirrettiin niille räätälöityihin kuljetuskontteihin projektia varten suunniteltujen kantohihnojen avulla. Matka alkoi maanteitse Chanfengin Ocean World -keskuksesta kohti Pu Dongin lentokenttää, jossa valaat siirrettiin Cargoluxin rahtikoneeseen. Operaatio sujui hyvin ja lento lähti matkaan Shanghaista.

Hoitohenkilökunta tarkkaili maitovalaita koko 12 tunnin lennon ajan. Mukana oli myös Cargoluxin insinööri sekä kokenut joukko kansainvälisiä eläintenhoidon ja -lääkinnän ammattilaisia. Mukana olleen henkilöstön tehtävänä oli varmistaa eläinten hyvinvointi lennon aikana turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Andy Bool, SEA LIFE Trust – järjestön asiamies kommentoi: “Olemme todella iloisia Little Greyn ja Little Whiten turvallisesta saapumisesta Islantiin. Kokonaisuudessaan projekti on ollut monimutkainen, mutta samalla myös äärimmäisen inspiroiva. Olemme työskennelleet kuukausia valmistellaksemme valaat matkaan ja uuteen kotiin.

Eläinten kuntoa tarkkailtu jatkuvasti siirron aikana, ja olemme tällä hetkellä tyytyväisiä tilanteen kehitykseen. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana lukematon määrä henkilöitä. Olemme erittäin kiitollisia panostuksesta, jota he ovat projektin onnistumiselle antaneet. Koko uskomaton projekti on sujunut suunnitelmien mukaisesti.”

Kahdesta paloautosta suihkutettu vesikaari toivotti 747-400ERF lentorahtialuksen ja kaksi Islannin uusinta asukasta tervetulleeksi koneen saapuessa Keflavikin lentokentälle turvallisesti sujuneen matkan päätteeksi.

Little Grey ja Little White kuljetetaan kahden kuorma-auton turvin Keflavikin lentokentältä Islannin eteläosiin, ja sieltä edelleen lautalla Heimayen saarelle. Perille saavuttuaan valaat siirretään suojelukeskuksen karanteenialtaaseen, jossa ne pääsevät lepäämään ja niiden kuntoa tarkkaillaan ennen siirtoa uuteen kotiin, merellä sijaitsevaan lahteen.

Richard Forson, Cargolux -lentoyhtiön toimitusjohtaja kommentoi: ” Olemme iloisia, että Little Whiten ja Little Greyn matka Cargolux -aluksellamme sujui mutkattomasti. Koko projektin onnistuminen on kaikkien osallistuneiden omistautumisen tulosta.

Valaiden siirtoprosessi vaati monimutkaisia logistisia ponnistuksia ja olemme ylpeitä voidessamme olla mukana toteuttamassa tätä ikimuistoista projektia. Toivomme, että Little Grey ja Little White sopeutuvat uuteen kotiinsa ja, että niiden tarina toimii inspiraationa muiden akvaariokeskuksissa elävien valaiden tulevaisuutta ajatellen.”

SEA LIFE Trust -järjestön maitovalaiden suojelukeskus on yksi suurimmista, akvaariokeskuksissa elävien valaiden ja delfiinien suojeluun liittyvistä kehitysaskeleista vuosikymmeniin. Keskus on ensimmäinen laatuaan ja se on suunniteltu yhteistyössä Whale and Dolphin Conservation -järjestön (WDC) kanssa.

WDC:n Cathy Williamson kommentoi: “olemme innoissamme voidessamme osallistua Little Whiten ja Little Greyn tervetuloseremoniaan Islannissa. Suojelukeskuksesta on keskusteltu SEA LIFEn kanssa jo 20 vuoden ajan ja olemme saaneet olla mukana hankkeessa alusta alkaen.

Olemme ylpeitä saadessamme olla tämän tärkeä hankkeen yhteistyökumppani. Pohjustamme tulevaisuutta akvaarioissa viihdetarkoituksessa pidettävien valaiden ja delfiinien osalta voidessamme näyttää maailmalle, että on myös muita vaihtoehtoja. ”

Heimayen syrjäinen merenlahti tulee olemaan maailman ensimmäinen avomerellä toimiva maitovalaiden suojelukeskus ja osa uraauurtavaa suojeluhanketta. Rauhallisen lahden kokonaispinta-ala on noin 32 000 neliömetriä ja syvyys jopa 10 metriä. Alue tarjoaa näille upeille valaille valaille luonnollisenkaltaisen, subarktisen elinympäristön.

Lisätietoja SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskuksesta osoitteesta www.sealifetrust.org.

Miten Little Grey ja Little White matkustavat Kiinasta Islantiin?

Maitovalaiden siirto lento-, maa- ja meriteitse on monimutkainen logistinen haaste, jonka vaiheita on suunnitellut ryhmä kansainvälisiä asiantuntijoita. Valaiden liki 9500 kilometrin matka Shanghain Changfengin Ocean World -keskuksesta Heimayen saarelle Islantiin kestää noin 24 tuntia.





1. Matka alkaa Changfengin Ocean World -keskuksesta Shanghaista. Maitovalaat nostetaan niille erityisesti suunniteltujen kantohihnojen avulla tätä kuljetusta varten suunniteltuihin kuljetuskontteihin. Valaat nostetaan akvaariosta nostokurjen avulla kahteen kuorma-autoon.



2. Little Grey ja Little White matkustaa maateitse Changfengin Ocean World -keskuksesta Pu Dongin kansainväliselle lentokentälle, jossa kuljetukseen varattu rahtikone odottaa. Kone kuljettaa valaat Keflavikin lentokentälle Islantiin.



3. Lennon jälkeen Little Grey ja Little White kuljetetaan kahdella kuorma-autolla noin kahden tunnin matkan päähän Keflavikin lentokentältä lauttasatamaan, josta matka jatkuu lautalla kohti Heimayen saarta. Lauttamatka on kestoltaan noin 30 minuuttia.



4. Lautan saavuttua Heimayen saarelle, kuorma-autot ajavat lyhyen matkan Vestmannaeyjarin kylään, jossa Little Grey ja Little White siirretään maitovalaiden suojelukeskukseen ja niille suunniteltuihin karanteenialtaisiin. Karanteenialtaissa valaiden kuntoa tarkkaillaan ja arvioidaan.

