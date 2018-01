Maitovaliokunta: Eläinten hyvinvointi rakentuu käytännön teoille

Makua ja terveyttä sipuleista 22.1.2018 07:00 | Tiedote

Sipulin suosio jatkaa kasvamistaan. Syitä on monia. Sipulin maku on paikallaan lähes ruokaan kuin ruokaan. Sipulin käytön monipuolisuudelle on vaikea löytää vertaista. Sipuli on ekologinen aines, eikä sen hintakaan hirvitä. Säännöllinen sipulin syönti on kaiken lisäksi hyväksi terveydelle. Valtakunnallista Sipulit-teemaviikkoa vietetään viikolla 4 eli 22.–28.1.2018.