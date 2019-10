Majoitus- ja ravitsemisala kohtaa Megamakoisa-tapahtumassa

Oletko majoitus- ja ravitsemisalan ammattilainen, opiskelija tai alasta vasta kiinnostunut? Megamakoisa on tapahtuma sinulle – ohjelmassa kiinnostavia puheenvuoroja ja uratarinoita, tietoa alan trendeistä ja työpaikoista, speed date -työhaastatteluja sekä neuvontaa työnhakuun, yrittämiseen ja koulutukseen. Tapahtuma järjestetään Helsingin Teurastamolla (Kellohalli, Työpajankatu 2) tiistaina 29. lokakuuta kello 11–14.

Megamakoisa tarjoaa kävijöille tietoa majoitus- ja ravitsemisalan monista työ- ja urapolkumahdollisuuksista. Samalla se toimii työnhakijoille ja -antajille matalan kynnyksen foorumina tavata toisiaan, saada ja välittää tietoa tarjolla olevista työtehtävistä sekä verkostoitua.



Tapahtumassa on tarjolla töitä – kokoaikaista, osa-aikaista, vakituista, määräaikaista ja keikkaa. Paikalla on alan suuria ja pieniä yrityksiä, kuten Fafa’s, HOK-Elanto, Subway, Fazer, Skiffer, Palvelukeskus Helsinki ja Staffpoint, joista jokainen tarjoaa mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet saavat tapahtumassa lisätietoa muun muassa franchising-toiminnasta. Uutta suuntaa työ- ja koulutuspoluilla etsiville tarjotaan neuvontaa kaupungin ja TE-toimiston asiantuntijoiden toimesta muun muassa työnhakuun, tukiin ja koulutusmahdollisuuksiin liittyen. Lisäksi kuullaan uniikkeja uratarinoita, kuten miksi Puurolan perustaja vaihtoi uran lentoemäntänä tuorepuurojen valmistukseen, miten valtion virkamies päätyi tislaamaan viskiä ja miksi kreivi haluaa elvyttää muinaisviljalajikkeita kartanonsa mailla.



Kaikille avoimessa ja pääsymaksuttomassa tapahtumassa on luvassa myös muuta ohjelmaa. Alan trendien lisäksi mielessä pidetään perinteet ja Marttaliiton työpajassa harjoitellaan täydellisen karjalanpiirakan rypytystä. Tapahtumakahviossa kondiittoriopiskelijat myyvät valmistamiaan suolaisia ja makeita herkkuja. Lisäksi Google on paikalla kertomassa Grow with Google -digioppimiskokonaisuudesta.



Megamakoisa-tapahtuma on yksi keino edistää kohtaanto-ongelmasta kärsivää majoitus- ja ravitsemisalaa, jolla on suuri merkitys kaupunkien vetovoimaan ja yleiseen elämänlaatuun.

Tapahtuman taustalla Makoisaduuni-hanke

Makoisaduuni-hanke on käynnistetty vastauksena haasteeseen löytää majoitus- ja ravitsemisalalle työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kasvun haaste on tuonut yhteen Helsingin kaupungin elinkeino-osaston, Uudenmaan TE-toimiston ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä useita muita työllisyydenhoidon sekä maahanmuuton parissa työskenteleviä tahoja. Hanke kokoaa yhteen tiedot julkisista palveluista ja koulutustarjonnasta tukemaan alalla toimivien urakehitystä.



Makoisaduuni-verkkosivuilta kävijä saa tietoa esimerkiksi työnantajatreffeistä, koulutusvaihtoehdoista, rekrytointitapahtumista sekä työnantajien ja työntekijöiden tuista ja neuvontapalveluista.





Makoisaduuni-hanke on osaltaan tukemassa kaupunkien vastuun laajentumista työllisyydessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun työllisyyden kuntakokeiluihin, jonka myötä kaupunkien vastuu työllisyyden edistämisessä kasvaa. Samalla Helsingin valmiudet työllisyyden lisäämiseen kehittyvät.